A- A+

Polêmica Ed Sheeran faz show de graça em rua da Índia e acaba "barrado" por policial Artista alega ter recebido autorização para se apresentar em via de Bengaluru, o que governo local nega

O astro pop Ed Sheeran negou ter feito uma serenata ilegal para o público indiano depois que a polícia disse que ele não tinha a permissão necessária para tocar no loca.

Um agente encerrou abruptamente a apresentação de rua do artista neste domingo (9).

O cantor e compositor britânico e quatro vezes vencedor do Grammy está em turnê pelo país mais populoso do mundo, mas tirou um tempo entre os shows para se apresentar, de surpresa, para uma multidão no centro de tecnologia Bengaluru.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um policial desconectando seu microfone no meio de uma apresentação de seu hit "Shape of You" na Church Street, um movimentado centro de varejo.

Autoridades locais disseram que, embora Sheeran tivesse permissão para tocar em shows, isso não se estendia a apresentações improvisadas ao ar livre.

"Ele é um cantor muito famoso e naturalmente haverá caos. Para evitar isso, a polícia não lhe deu permissão", disse o ministro do Interior de Karnataka, G. Parameshwara, na segunda-feira (10).

"Apesar disso, ele veio e tentou se apresentar, então a polícia o impediu. Nada além disso."

Sheeran negou ter infringido a lei, dizendo que recebeu permissão para tocar na rua "naquele exato local".

"Não fomos só nós que aparecemos aleatoriamente", ele escreveu no Instagram logo após o incidente, acrescentando que "estava tudo bem".

O legislador local PC Mohan disse no domingo que "mesmo as estrelas globais devem seguir as regras locais — sem permissão, sem apresentação!"

Usuários de redes sociais criticaram o fato de o policial ter arrancado os cabos do microfone de Sheeran. Um deles chamou o ato de "abismal e embaraçoso".

Outro criticou a polícia indiana por não processar efetivamente crimes contra mulheres, mas Sheeran "cantando na rua é onde eles traçam o limite".

Sheeran está atualmente em uma turnê por seis cidades da Índia e também teve uma apresentação esgotada em Mumbai no ano passado.

A crescente demanda de jovens indianos ricos que buscam gastar em novas experiências de entretenimento está atraindo artistas internacionais para tocar no país.

Veja também