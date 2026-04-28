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MÚSICA Ed Sheeran fará show no Brasil em Dezembro; saiba detalhes de local e ingressos Cantor britânico está circulando com a turnê "Loop Tour"

O cantor britânico Ed Sheeran anunciou nesta terça-feira (28) que estará no Brasil em dezembro, para apresentação da turnê "Loop Tour".



O show está marcado para o dia 5 de dezembro em São Paulo, no Allianz Parque.









Os ingressos poderão ser adquiridos a partir de R$ 220 no site Eventim - ainda indisponíveis, até a data desta publicação.





A última vez que Sheeran passou pelo País foi em 2024, no Rock In Rio, com show do álbum "Play".



Na ocasião, aliás, ao chegar ao Brasil, Sheeran pediu recomendações aos fãs brasileiros:

"Acabei de chegar ao Brasil, não venho aqui há anos, me mandem recomendações do que fazer, ver e comer", escreveu o artista, à época.

SERVIÇO

Turnê "Loop Tour", de Ed Sheeran

Quando: 5 de dezembro

Onde: Alianzz Parque, São Paulo

Ingressos a partir de R$ 220 no site Eventim

Informações: @teddysphotos



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