Ed Sheeran fará show no Brasil em Dezembro; saiba detalhes de local e ingressos
Cantor britânico está circulando com a turnê "Loop Tour"
O cantor britânico Ed Sheeran anunciou nesta terça-feira (28) que estará no Brasil em dezembro, para apresentação da turnê "Loop Tour".
O show está marcado para o dia 5 de dezembro em São Paulo, no Allianz Parque.
Os ingressos poderão ser adquiridos a partir de R$ 220 no site Eventim - ainda indisponíveis, até a data desta publicação.
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A última vez que Sheeran passou pelo País foi em 2024, no Rock In Rio, com show do álbum "Play".
Na ocasião, aliás, ao chegar ao Brasil, Sheeran pediu recomendações aos fãs brasileiros:
"Acabei de chegar ao Brasil, não venho aqui há anos, me mandem recomendações do que fazer, ver e comer", escreveu o artista, à época.
SERVIÇO
Turnê "Loop Tour", de Ed Sheeran
Quando: 5 de dezembro
Onde: Alianzz Parque, São Paulo
Ingressos a partir de R$ 220 no site Eventim
Informações: @teddysphotos