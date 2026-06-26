Eddie Vedder e Roger Daltrey farão shows no Best of Blues and Rock em SP
Os valores dos ingressos vão de R$ 406 (meia-entrada para fã-clubes, gramado) a R$ 1.232 (inteira no 2º lote, gramado)
Eddie Vedder, líder do Pearl Jam, e Roger Daltrey, um dos fundadores da banda The Who, são as principais atrações do Best of Blues and Rock, festival que ocorre entre 20 e 22 de novembro no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Vedder é headliner de dois dos três dias de festival.
Além deles, nomes como Glen Hansard, vocalista do The Frames, Chris Isaak, Samuel Rosa e Vitor Kley também estão no line-up. Confira a lista completa das atrações mais abaixo.
Como comprar ingressos para o Best of Rock and Blues?
O festival já iniciou a pré-venda para fãs cadastrados em fã-clubes do Pearl Jam e do The Who nesta sexta-feira, 26. A venda geral começa na próxima segunda, 29, às 11h, pelo site da Ticketmaster.
Os valores dos ingressos vão de R$ 406 (meia-entrada para fã-clubes, gramado) a R$ 1.232 (inteira no 2º lote, gramado).
Leia também
• "Clássico millennial", "Aquamarine" ganhará série com volta de Emma Roberts
• Prime Video apresenta atriz que vai interpretar Marília Mendonça em filme sobre a cantora
• Olivia Rodrigo lança festival com elenco exclusivamente feminino e foco em causas sociais
Line-up do Best of Blues and Rock
20 de novembro (sexta-feira)
Eddie Vedder
Glen Hansard
Linka Moja
Samuel Rosa
21 de novembro (sábado)
Roger Daltrey
Chris Isaak
Kingfish
Artur Menezes
22 de novembro (domingo)
Eddie Vedder
Glen Hansard
Linka Moja
Vitor Kley
Serviço
"Best of Blues and Rock"
Quando: 20 a 22 de novembro
Onde: Parque Ibirapuera - Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Vila Mariana, São Paulo
Ingressos: R$ 406 (meia-entrada) e R$ 1.232 (inteira) pelo site da Ticketmaster