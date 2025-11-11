Ter, 11 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça11/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CINEMA

"Eddington", "Truque de Mestre", suspense psicológico bíblico e mais 5 estreias da semana

A semana também é de relançamentos, com The Rocky Horror Picture Show, que completa 50 anos, e Wicked, aquecendo para sua sequência que chega no próximo dia 19

Reportar Erro
Eddington, filme mais recente de Ari Aster, chega aos cinemas brasileirosEddington, filme mais recente de Ari Aster, chega aos cinemas brasileiros - Foto: A24/Divulgação

Meses depois de sua estreia no exterior, Eddington, filme mais recente de Ari Aster, enfim chega aos cinemas brasileiros. O longa, estrelado por Pedro Pascal, Emma Stone e Joaquin Phoenix é um dos principais lançamentos do circuito comercial nesta semana, entrando em cartaz na quinta-feira.

Truque de Mestre - O 3º Ato, novo capítulo da franquia dos ilusionistas golpistas, também chega às telonas nesta semana, com Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Dave Franco e Woody Harrelson voltando aos seus personagens.

O filme bíblico Sombras no Deserto, estrelado por Nicolas Cage, é outra grande estreia da semana, adaptando o Evangelho da Infância de Tomé, que conta a juventude de Jesus Cristo, como um suspense psicológico.

Leia também

• "O Agente Secreto" entra oficialmente em cartaz em mais de 700 cinemas brasileiros

• Ator pernambucano Victor Medeiros é escolhido para viver Roberto Carlos no cinema

• Nova adaptação de "Grande Sertão: Veredas", dirigida por Bia Lessa, será exibida no Cinema São Luiz

A semana também é de relançamentos, com The Rocky Horror Picture Show, que completa 50 anos, e Wicked, aquecendo para sua sequência que chega no próximo dia 19, retornando aos cinemas.

Confira as principais estreias da semana e suas sinopses:

Eddington
Direção: Ari Aster
Classificação indicativa: 18 anos
Durante a pandemia de Covid-19, a pequena cidade de Eddington fica dividida politicamente após o prefeito (Pedro Pascal) implementar o lockdown e o uso mandatório de máscaras, irritando o xerife local (Joaquin Phoenix). Entre cultos e teorias da conspiração, a cidade se torna um barril de pólvora prestes a explodir às vésperas de uma importante eleição.

Truque de Mestre - O 3º Ato
Direção: Ruben Fleischer
Classificação indicativa: 12 anos
Os Quatro Cavaleiros retornam para os holofotes para um novo golpe milionário. Para isso, eles recrutam uma nova geração de ilusionistas para ajudá-los no assalto.

Sombras no Deserto
Direção: Lotfy Nathan
Classificação indicativa: 18 anos
O Carpinteiro (Nicolas Cage), sua esposa (FKA Twigs) e o Menino (Noah Jupe) fogem de seu passado pelo deserto do Egito. Seguidos por uma figura misteriosa, a família enfrenta um desafio inimaginável quando o garoto manifesta forças antes desconhecidas.

O Bad Boy e Eu
Direção: Justin Wu
Classificação indicativa: 12 anos
Uma garota dedicada a realizar seu sonho de entrar numa prestigiada escola de dança tem sua vida virada de cabeça para baixo após se apaixonar por um bad boy popular.

Lar
Direção: Leandro Wenceslau
Classificação indicativa: 12 anos
O documentário mostra a vida de famílias LGBTIAPN+ da perspectiva das crianças, com o diretor Leandro Wenceslau entrelaçando os relatos de seus entrevistados com seu próprio crescimento e processo de descoberta de identidade.

Maldito Modigliani
Direção: Valeria Parisi
Classificação indicativa: não divulgada
O documentário Maldito Modigliani narra a história do pintor Amedeo Modigliani (1884-1920) pelo ponto de vista de sua esposa, a também pintora Jeanne Hébuterne (1898-1920). Explorando a complexidade da arte de Modigliani, o filme, originalmente lançado em 2020, é um retrato íntimo de um artista vanguardista e as lutas enfrentadas por ele e sua família.

The Rocky Horror Picture Show (relançamento)
Direção: Jim Sharman
Classificação indicativa: 14 anos
Após seu carro quebrar, um casal se abriga na assustadora mansão do Dr. Frank-N-Furter, cuja obsessão pelo prazer transforma suas vidas.

Wicked (relançamento - 16 de novembro)
Direção: John M. Chu
Classificação indicativa: 10 anos
Aquecendo para a estreia de Wicked: Parte 2, o filme original volta aos cinemas às vésperas da chegada da sequência. O musical conta a história da amizade improvável entre Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) e como seu encontro na época escolar levou aos eventos de O Mágico de Oz.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter