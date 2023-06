Edgar Quintanilha apresenta show de stand-up pela primeira vez no Recife em julho; saiba mais

A- A+

O ator e comediante mineiro Edgar Quintanilha comemora 15 anos de carreira na comédia com o show solo “Dando Certo”, que será apresentado pela primeira vez no Recife neste domingo (2). A apresentação será realizada, a partir das 19h, na MangueTown Comedy, primeiro Clube de Comédia do Recife.

No show, o comediante apresenta piadas falando sobre sua vivência, cotidiano e trapalhadas enquanto homem gay. Fala ainda, de forma irreverente, de temas como música, televisão e relacionamentos. Autorais, as piadas não são apenas anedotas, mas histórias engraçadas (ou comicamente trágicas) e reflexões do cotidiano de Edgar, trazendo muita interação com a plateia.

Os ingressos para a apresentação podem ser adquiridos através da plataforma digital Sympla, nos valores de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

SERVIÇO

“Dando Certo”, com Edgar Quintanilha

Quando: Domingo (2), a partir das 19h

Onde: MangueTown Comedy - Av. Conselheiro Aguiar, n.º 4880, Boa Viagem

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), no Sympla

Veja também

Cinema "Ruby Marinho: Monstro Adolescente" estreia nesta semana nos cinemas; leia a crítica