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ELETRÔNICA Edgard Scandurra retoma o Benzina em parceria com duo Tartamudo Álbum "As Ondas Estão no Ar" reúne o guitarrista do Ira! e os músicos Zepedro Gollo e Wilton Rossi; primeiro single chega nesta quinta-feira (23)

A pesquisa de Edgard Scandurra sobre as possibilidades de diálogo entre guitarras e sintetizadores ganha um novo capítulo com o retorno do Benzina.

Criado pelo músico na década de 1990, o projeto de música eletrônica volta à ativa em colaboração com o Tartamudo, dupla brasiliense formada pelos multi-instrumentistas Zepedro Gollo e Wilton Rossi. O resultado é o álbum “As Ondas Estão no Ar”, previsto para 6 de novembro.

A relação entre os artistas começou em 2020, quando Wilton procurou Scandurra para negociar a compra de uma guitarra anunciada pelo músico.

A aproximação evoluiu para uma colaboração artística: o Tartamudo convidou o guitarrista a participar de uma nova versão de “Convite ao Prazer”, canção da Gang 90 & Absurdettes.

Na sequência, Scandurra chamou a dupla para integrar uma apresentação em Brasília, movimento que abriu caminho para a proposta de gravarem um disco em conjunto.

A parceria aproxima músicos com trajetórias distintas, mas interessados em explorar as fronteiras entre o rock e a eletrônica.

Fundador do Ira!, Scandurra mantém há décadas uma atuação que vai além da banda paulistana, com trabalhos solo e colaborações em diferentes frentes musicais.

O Benzina, por sua vez, consolidou-se como um de seus projetos paralelos mais experimentais, com lançamentos esporádicos que despertaram a expectativa dos ouvintes.

O novo trabalho também conta com participações especiais. Silvia Tape empresta a voz à faixa que dá nome ao álbum, enquanto Fausto Fawcett participa de “Insetos no Coração” e “Fora do Radar”. A percussão fica a cargo de João Parahyba, conhecido por sua trajetória no Trio Mocotó.

A contribuição do percussionista acabou ultrapassando o plano inicial. “Ele chegou para gravar uma música e acabou fazendo quase todas, botou a maior pilha e levou o som pra um lugar inesperado”, conta Zepedro.

Antes da chegada do álbum, o público poderá conhecer a faixa-título em single, com lançamento marcado para 23 de outubro. A apresentação oficial do projeto está prevista para 12 de novembro, no Bar Alto.

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