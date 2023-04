A- A+

Artes Visuais Edição 2023 do Projeto Anexo, na Arte Plural, reúne obras de oito artistas As visitas ocorrem até 19 de maio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, de 14h às 18h

A Arte Plural Galeria (APG) apresenta uma nova edição do Projeto Anexo. Na mostra, que fica em cartaz até 19 de maio, estão reunidas obras dos artistas Antônio Mendes, Gabriel Petribu, Luciano Pinheiro, Raul Córdula, Roberto Lúcio, Sebastião Pedrosa, Suzana Azevedo e do coletivo Vacilante.

Com desenhos, pinturas e esculturas, a mostra conta com acesso gratuito. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, de 14h às 18h.



Lançado em 2017, o Projeto Anexo tem o objetivo de incentivar a arte em suas múltiplas singularidades, apresentando novos e veteranos artistas que integram o acervo da APG. As mostras são mais compactas e ocorrem no primeiro andar da galeria, em paralelo com exposições principais que ficam nos salões do térreo.

Serviço:

Projeto Anexo 2023

Até 19 de maio, com visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, de 14h às 18h

Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife)

Entrada gratuita



