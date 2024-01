A- A+

CARNAVAL 2024 Edição 2024 do bloco "Mamães no Calçadão" tem expectativa de receber cinco mil pessoas Programação conta com atrações musicais no trio elétrico e na rua, além de diversas outras atividades

A edição de 2024 do bloco "Mamães no Calçadão", que comemora sete anos de existência, vive a expectativa de reunir cinco mil pessoas no dia 4 de fevereiro, no Segundo Jardim de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, das 15h30 às 19h.

Trio elétrico, orquestra de frevo, personagens infantis, espaço Kids, oficina de artes e brinquedos infláveis compõem a movimentação.

A programação conta com atrações musicais no trio elétrico e na rua, além de diversas atividades pensando em proporcionar uma experiência carnavalesca completa para os pequenos e para toda a família.

"Nosso bloco é pensado por mães que amam o Carnaval e que pensam em cada detalhe para garantir um dia lindo e lúdico de festa para os pequenos e toda a família. Será um domingo cheio de alegria e animação, pois nosso bloco promete ser incrível. Tem um formato bem legal. Estamos ansiosas”, afirma Raffaela Meirelles Souza Lima (@raffameirelles).

Ela coordena o bloco ao lado da jornalista Cacau de Paula (@cacaudepaulafb) e das empresárias Dulce Gayoso (@maetamorfose) e Katarina Gouveia (@mamaedeboneca).

O abadá do bloco já está à venda na plataforma do site Ticket Simples por R$ 60 e inclui uma pulseira infantil para acesso às atrações do evento. As crianças devem ir fantasiadas com a pulseira. No próximo lote, o preço será de R$ 80.

A troca das camisas acontecerá nas lojas Aire (Rua João Ramos, 421, Graças) e Milon (Shopping RioMar), a partir do dia 29 de janeiro.

Apesar de privado, o evento defende um estilo democrático de vivenciar o Carnaval. A ausência do cordão de isolamento é um dos exemplos.

"O bloco é aberto ao público, sem uso de corda de contenção, não havendo qualquer isolamento. Mas fazemos venda de camisas, que além de deixar a avenida colorida e linda, vem com pulseira para uso infantil, a qual dá acesso as várias atividades oferecidas pelo bloco e parceiros", salienta Raffaela Meirelles.

