Edição de 2025 da Flip acontece entre os dias 30 de julho e 3 de agosto

Este ano, a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) será entre os dias 30 de julho e 3 de agosto. O anúncio ocorreu na manhã desta terça-feira (18) por meio de um comunicado enviado à imprensa.

"Estamos muito contentes com o engajamento dos agentes locais de Paraty, sobretudo Prefeitura, pousadas e restaurantes, e a sensibilização dos patrocinadores, que tornou possível a volta da Flip para sua época original", disse Mauro Munhoz, diretor artístico da festa, em nota.

No ano passado, após o encerramento da 22ª edição, Munhoz afirmou que a organização trabalhava com três datas para a festa de 2025: uma em agosto (primeira semana) e duas em outubro (primeira e terceira semana). Tudo dependia de contratos de patrocínio serem assinados até dezembro.

Desde sua criação, em 2003 até 2019, a Flip foi realizada entre junho e agosto. A pandemia e problemas de financiamento forçaram a alteração do calendário, que foi realizado em novembro em 2022 e 2023 e em outubro em 2024.

No fim do ano, a festa precisou se adaptar ao calor e as tempestades. Donos de pousada e comerciantes da cidade também preferiam o evento no inverno para trazer público durante a baixa temporada.

Os atrasos na divulgação da data da Flip também vinham criando dificuldades para atrair autores mais badalados — o calendário apertado levou nomes internacionais a recusar o convite por falta de agenda.

"Com a realização da Flip nos meses de julho e agosto, ao longo dessas últimas duas décadas, a cidade conseguiu equacionar economicamente essa sazonalidade, consolidando uma segunda alta temporada no ano”, afirmou Munhoz.

Este ano, a curadoria da Flip é novamente assinada pela editora Ana Lima Cecilio.

