BBB 23 Edição de maior prêmio. Entenda a dinâmica para o ganhador levar mais de R$ 1,5 milhão No momento, a premiação está em R$ 1.610

Na primeira noite de "eliminação", na última terça-feira (24), Tadeu Schmidt destacou que esta edição terá o maior prêmio em dinheiro da história do programa. Segundo o apresentador, ninguém sabe o valor exato, mas o prêmio começa com R$ 1,5 milhão, mais um bônus de R$ 5o mil.





Durante o programa, três participantes foram sorteados para darem palpites sobre qual dupla seria eliminada. A cada sugestão correta, o prêmio ganharia mais R$ 20 mil na soma final. No final do programa, os três palpites se concretizaram e e o valor cumulado ficou em R$ 1.610 milhão. A dinâmica acontece em parceria com uma empresa brasileira de pagamentos.

