FÉRIAS Edição especial do bloco infantil "O Bondinho" anima o Bairro do Recife neste domingo (13) O cortejo lúdico convida crianças, pais e responsáveis a celebrarem juntos a magia da cultura popular pernambucana a partir das 15h30, na Avenida Rio Branco

Neste domingo (13), o primeiro das férias, as Ruas do Bairro do Recife serão preenchidas por uma explosão de cores, música e brincadeiras para toda a família com o desfile “O Bonde Brincando nas Ruas do Recife”, que apresenta a edição especial do bloco infantil “O Bondinho”.

O cortejo lúdico convida crianças, pais e responsáveis a celebrarem juntos a magia da cultura popular pernambucana. A concentração será às 15h30, na Avenida Rio Branco.

O trajeto do cortejo terá início na Avenida Rio Branco, seguirá pela Rua do Bom Jesus e culminará em uma grande festa na Praça do Arsenal, em frente ao Paço do Frevo. Todo o percurso será animado por canções líricas, alegorias e fantasias que encantam crianças e adultos.

O Bondinho

Inspirado no tradicional Bloco Lírico O Bonde, o Bondinho foi criado para levar às crianças a experiência do Carnaval teatralizado, unindo cultura e diversão.

“Temos como objetivo passar a cultura da festa de pai para filho, e de avó para neto. É muito importante transmitir essa riqueza aos mais novos”, explica Cid Cavalcanti, presidente e fundador do bloco.

As crianças desfilam com fantasias nas cores vermelho, branco e dourado, seguindo o mesmo cuidado estético dos adultos. Com alegorias caprichadas e repertório recheado de referências à cultura pernambucana, o Bondinho encanta e fortalece a tradição lírica carnavalesca entre gerações.

O Bonde Brincando nas Ruas do Recife

Além do cortejo, o evento conta com oficinas educativas, programação acessível e ações de inclusão coordenadas com carinho pela equipe da VouSer Acessibilidade, reafirmando o compromisso do bloco com uma cultura plural e democrática.

A realização é do Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde e da Paó Produção & Comunicação, com apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB 2024).

O projeto “O Bonde Brincando nas Ruas do Recife” é uma iniciativa que celebra a cultura popular pernambucana por meio de cortejos temáticos e gratuitos realizados aos domingos. A proposta é ocupar, de forma contínua, as ruas do bairro histórico com arte, música e memória, valorizando o imaginário popular nordestino.

A programação contará com seis cortejos festivos, sempre com concentração na Avenida Rio Branco e encerramento na Praça do Arsenal.



O Bonde

Fundado em 1991, no bairro da Imbiribeira, o Bloco Carnavalesco Lírico O Bonde é um dos mais tradicionais do Recife.

Reconhecido por suas fantasias elaboradas, teatralidade e valorização das raízes populares, com elementos da cultura afro-brasileira presentes, o bloco também atua como Ponto de Cultura, realizando oficinas culturais em comunidades periféricas. Já representou o Brasil em eventos nacionais e internacionais e, em 2011, foi homenageado com a Medalha do Mérito José Mariano, além de ter um selo comemorativo lançado pelos Correios.



