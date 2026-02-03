Qua, 04 de Fevereiro

BBB 26

Edilson Capetinha ameaça desistir do BBB 26 e pede desculpas para Leandro: "Não foi por maldade"

Ex-jogador de futebol teve discussão com o bonequeiro baiano durante a madrugada

Edilson Capetinha de despede de Leandro e pede desculpas por briga - Foto: TV Globo/Divulgação

Edilson Capetinha avisou que pretende deixar o BBB 26 na manhã desta terça-feira (3). O ex-jogador de futebol arrumou as malas e se desculpou com Leandro, com quem brigou durante a madrugada. 

“Vou para casa. Vou esfriar a cabeça. Não poderia sair daqui sem te pedir desculpa por qualquer coisa. Se você se sentiu ofendido, não foi por querer. Não foi por maldade”, disse o brother ao bonequeiro baiano.

Após Leandro aceitar o pedido de desculpas, Edilson revelou que estava apenas esperando o botão de desistência mudar para a cor verde para apertá-lo. Segundo Babu, a produção do programa pediu para o participante esperar o Raio-X para sair. 
 

Durante a madrugada, o Camarote já havia adiantado para Babu e Juliano Floss que pretendia desistir do reality show. “Estou com muita ansiedade, acho que vou apertar aquele botão”, declarou. 

