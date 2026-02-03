Edilson Capetinha ameaça desistir do BBB 26 e pede desculpas para Leandro: "Não foi por maldade"
Ex-jogador de futebol teve discussão com o bonequeiro baiano durante a madrugada
Edilson Capetinha avisou que pretende deixar o BBB 26 na manhã desta terça-feira (3). O ex-jogador de futebol arrumou as malas e se desculpou com Leandro, com quem brigou durante a madrugada.
“Vou para casa. Vou esfriar a cabeça. Não poderia sair daqui sem te pedir desculpa por qualquer coisa. Se você se sentiu ofendido, não foi por querer. Não foi por maldade”, disse o brother ao bonequeiro baiano.
Após Leandro aceitar o pedido de desculpas, Edilson revelou que estava apenas esperando o botão de desistência mudar para a cor verde para apertá-lo. Segundo Babu, a produção do programa pediu para o participante esperar o Raio-X para sair.
Leia também
• BBB 26: Jordana atrapalha Ana Paula no Monstro e recebe punição por derrubar dominós
• Ana Paula Renault e Milena recebem punições e colocam casa do BBB 26 no "Tá com Nada"
• BBB 26: Jonas e Juliano discutem, e brothers apontam Brigido como eliminado; veja o resumo
Durante a madrugada, o Camarote já havia adiantado para Babu e Juliano Floss que pretendia desistir do reality show. “Estou com muita ansiedade, acho que vou apertar aquele botão”, declarou.