BBB 26 Edilson Capetinha volta atrás na decisão de deixar o BBB 26: "Já estava pronto para sair" Após afirmar que apertaria botão da desistência, o ex-jogador de futebol levou malas de volta para o quarto

Depois de afirmar que iria desistir do BBB 26, Edilson Capetinha resolveu permanecer no reality show. O ex-jogador de futebol chegou a arrumar as malas na manhã desta terça-feira (3), mas acabou levando os pertences de volta para o quarto.

O participante aguardou o botão de desistência ficar verde para poder apertá-lo, mas acabou "desistindo de desistir" após participar do Raio-X. Em conversa com Brígido, ele afirmou que "já estava pronto para sair".

Após receber do manauara o conselho para seguir no jogo, Edilson levou suas malas para o Quarto Sonho do Grande Amor. No cômodo, ele encontrou com Sol Vega e Sarah Andrade, que tentaram animar o colega.



Mais cedo, Edilson chegou a se desculpar com Leandro Boneco, com quem havia brigado durante a madrugada. "Vou para casa. Vou esfriar a cabeça. Não poderia sair daqui sem te pedir desculpa por qualquer coisa. Se você se sentiu ofendido, não foi por querer. Não foi por maldade", disse o brother.

Ao criticar o rival no jogo durante o Sincerão, Edilson usou o termo "analfabeto" de forma pejorativa. "Um cara desse, analfabeto, vai ganhar BBB? Vai ganhar que p***a de BBB?", afirmou.

A atitude foi repudiada por Leandro, que tem dislexia e já afirmou na casa que foi alfabetizado tardiamente. "Fiz universidade, sou formado e tenho diploma. Mas, até a minha adolescência, fui analfabeto mesmo. Você não sabe a besteira que fala para o Brasil", rebateu.

