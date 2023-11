Editais da Lei Paulo Gustavo: confira as propostas aprovadas na Avaliação Artística

A- A+

Pelo menos 182 projetos foram aprovados na etapa de Avaliação Artística dos editais da Lei Paulo Gustavo no Recife. Os selecionados são dos editais Geraldo Pinho (audiovisual) e Recife Criativo (multilinguagens) - contemplando circo, teatro, dança, música e literatura, entre outros fazeres artísticos.



Publicado no Diário Oficial deste sábado (18), o resultado, divulgado pela Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, o resultado contemplou a totalidade das cotas destinadas a indígenas e pessoas com deficiência - no edital de audiovisual. Igualmente ocorreu no de multilinguagens, que também destinou 10% aos mesmos grupos e foi o tanto quanto preenchido.









O prazo para recursos está aberto até esta quarta-feira (22), e resultado será publicado no sábado, 25 de novembro.

Avaliação

Pouco mais de 50 pareceristas, selecionados em chamamento público, participaram da avaliação dos projetos inscritos, e cada um deles, habilitado para esta última etapa, foi avaliado por três especialistas.



As notas e pareceres técnicos de todos os projetos avaliados, habilitados ou não, estão disponíveis no site www.culturarecife.com.br.

