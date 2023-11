Editais da Lei Paulo Gustavo dão novo fôlego para a cena teatral pernambucana

A- A+



Pernambuco é referência em produções teatrais, sejam elas apresentadas em praças públicas, com bonecos mamulengos ou reverberações cênicas no Movimento Manguebeat, até interpretações de clássicos no consagrado palco do Teatro de Santa Isabel, diante de uma plateia cheia: o teatro pernambucano é um mosaico de raízes populares e tendências contemporâneas com o poder de transformar as vidas cujos caminhos atravessa.



Em entrevista à Folha de Pernambuco, a atriz e produtora Paula de Renor tece uma retrospectiva pelo panorama cultural do Estado, ao longo das últimas quatro décadas. "Vivenciei vários períodos políticos e econômicos do Brasil, que tiveram influência direta no fazer cultural do País e de nossa Cidade. Abertura política, a era Collor, plano cruzado, entre outros", recorda. "A forma de produção artística foi se alterando com tudo isso", completa Renor.



Fomento cultural pós-pandemia

Diante dos desdobramentos da pandemia do coronavírus, mais um repertório de transformações agravou o sucateamento estrutural e ideológico do setor cultural brasileiro. As montagens teatrais, em especial, ocuparam novas plataformas de mídia para contornar a ausência da dinâmica interativa do ao vivo, a redução do faturamento e a dispersão do público. Com o propósito de restabelecer o ritmo da produção artística no Brasil, a Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195) disponibilizou uma série de editais de execução no último mês de setembro.

Voltado para o ramo do teatro, entre outras linguagens, o edital Multilinguagens Recife Criativo recebeu R$ 3.646.168,74 do Fundo Nacional da Cultura para a aplicação em ações emergenciais que buscam mitigar os efeitos nocivos da crise na economia criativa e na subsistência de produtores culturais. Atualmente, com as inscrições encerradas, o edital dispõe de um total de 1130 projetos inscritos, conforme dados divulgados pela Prefeitura do Recife.



Renor enfatiza ainda a urgência do senso de coletividade promovido pelo teatro na recuperação cultural e emocional da sociedade, em evidência após o fim do isolamento. "Depois da pandemia, as pessoas precisavam mais do que nunca se identificar com o outro, sentir sua presença. As pessoas precisavam do alimento vivo que só o teatro pode dar", explica.



A qualidade paliativa da arte

Segundo a historiadora e integrante do Grupo São Gens de Teatro, H.B Lynda Morais, um retorno gradativo das plateias tem acontecido após a pandemia. "A arte, se você permitir que ela se alastre por você, desempenha esse papel de remédio. Ela vem para curar as angústias e as dores", pontua. "Com os editais da Lei Paulo Gustavo, acredito que vamos voltar a ver a movimentação nos teatros, nas praças, nas ruas. Haverá uma maior circulação de espetáculos e ações na Cidade. É como dar fôlego aos artistas novamente, de fato", comenta.



Sobretudo, no que se refere às expectativas para o teatro pernambucano, doravante, um sentimento parece ser unânime entre os produtores culturais, com projetos inscritos nos editais da LPG: a vitalidade da dramaturgia atrelada à esperança que pende no horizonte.



Para a atriz, figurinista e, por vezes, palhaça, Fabiana Pirro, o futuro é construído agora, no presente. "Eu acredito no poder da reflexão. O teatro é uma lente de aumento da humanidade. Falamos do que nos afeta no agora e com toda essa tecnologia veloz, o teatro nos reconecta com o tempo artesanal da vida", afirma.

