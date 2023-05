Editais do Funcultura Audiovisual e da Música têm inscrições abertas; saiba mais

A- A+

As inscrições para os editais do 17º Funcultura Audiovisual e 7º Funcultura da Música começaram no último domingo (30) e segunda-feira (1), respectivamente. Os proponentes devem inscrever suas propostas culturais exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco, a aba Oportunidades.

O 17º Funcultura Audiovisual reserva R$ 9,2 milhões para as produções cinematográficas e é voltado para projetos que atendam às categorias de longa-metragem, produtos para televisão curta-metragem, games, difusão, formação, desenvolvimento do cineclubismo, revelando os pernambucos, pesquisa e preservação, desenvolvimento de longa-metragem, desenvolvimento de produtos para TV, obra seriada de curta duração, finalização e distribuição de longa-metragem, websérie/webcanal.

O objetivo é incentivar o setor audiovisual em Pernambuco. O edital está disponível aqui. Os interessados em concorrer aos recursos podem submeter seus projetos entre os dias 30 de abril e 15 de maio de 2023.

Já o 7º Funcultura Música terá R$ 4,1 milhões, com inscrições de 1º de maio a 16 de maio, e contempla categorias como circulação, festivais, gravação, produtos e conteúdos, economia da cultura, manutenção de bandas de música (filarmônicas), escolas de bandas de música e corais. A proposta é contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da cadeia produtiva na música no Estado. Para acessar o edital, clique aqui.

“Incluídos os editais Funcultura Microprojeto Cultural e Funcultura Geral, o investimento feito pelo Governo de Pernambuco na seleção de projetos culturais será de R$ 32 milhões neste ano”, ressalta Cláudia Rodrigues, presidente em exercício da Fundarpe.

“O Funcultura é a principal ferramenta de difusão cultural do Estado e a cada ano reinventa-se ao incorporar as demandas da classe artística em seus novos editais, representando a diversidade cultural de nosso Estado celebrada no Brasil e no mundo”, destaca Silvério Pessoa, secretário de Cultura de Pernambuco.

As iniciativas são promovidas pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultura (Secult-PE) e a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe)

