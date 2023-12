Edital de Ocupação de Espaços Expositivos da Torre Malakoff prorroga inscrições; confira data

A- A+

As inscrições para o Edital de Ocupação de Pautas da Torre Malakoff foram prorrogadas até o dia 10 de janeiro, às 17h, exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco. A convocatória, promovida pelo Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), é voltada para propostas de artes visuais que queiram ocupar o espaço durante o primeiro semestre de 2024. O resultado final será divulgado até o dia 31 de janeiro de 2024. Confira AQUI o edital e seus anexos.

Sobre a Ocupação

Serão selecionados até quatro projetos adequáveis aos espaços expositivos do equipamento cultural localizado no Bairro do Recife, podendo ser de exposição coletiva ou individual, e que ocuparão as Salas 1 e 2, nas datas previamente estipuladas em cronograma disponível no edital.

Poderão participar propostas apresentadas por artistas e curadores contemplando projetos de artes visuais nos campos da pintura, performance, desenho, gravura, escultura, fotografia, vídeo, instalação, arte sonora e artes integradas.

No preenchimento do formulário de inscrição, o proponente deverá fornecer link para acesso às propostas em plataforma eletrônica (Vimeo e YouTube, entre outros) e a respectiva senha, caso exista, além de anexar três fotos de divulgação da obra com tamanho até 8 MB. Também serão aceitos releases e quaisquer outros materiais que permitam uma melhor divulgação do projeto.

Informações e esclarecimentos sobre o processo de cadastramento e inscrição no Mapa Cultural de Pernambuco podem ser solicitados pelo e-mail [email protected] e pelo WhatsApp (81)3184-3018, de segunda a sexta, das 9h às 17h. Já as informações e esclarecimentos sobre documentação exigida serão prestados por meio do e-mail [email protected].

Torre Malakoff

O equipamento cultural é um importante monumento tombado pela Fundarpe e localizado no Bairro do Recife, área tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional (Iphan). Foi construído no século 19, com materiais provenientes da demolição do Forte do Bom Jesus, para servir como observatório astronômico e portão monumental do Arsenal da Marinha. O caráter militar da obra está presente em sua fachada e na simetria de sua planta lembrando também mesquitas do Oriente.

