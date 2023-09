Editor descobre conto inédito de Truman Capote, escrito a lápis, em biblioteca nos Estados Unidos

A- A+

Um conto nunca publicado do escritor Truman Capote (1924-1984) foi descoberto nos Estados Unidos, revela o jornal The Guardian. Andrew F. Gulli, editor da Strand Magazine, é o responsável pelo achado — um texto batizado de "Outro dia no paraíso", escrito a lápis, em um caderno.

Segundo a publicação, Gulli encontrou o manuscrito em meio a documentos da Biblioteca do Congresso, em Washington. Na mesma busca, ele também encontrou um texto de James M. Cain, romancista americano e autor de títulos como "The postman always rings twice" e "A história de Mildred Pierce".

De acordo com o editor, "Outro dia no paraíso" gira em torno de Iris Greentree, uma solteirona americana que vive em uma vila na região da Sicília, na Itália, mas que, apesar da beleza do local, leva uma vida infeliz.

Sobre o ineditismo do conto, Gulli disse ao The Guardian: "As obras que acabavam pagando as contas dos autores não eram os contos, mas sim os romances. Mas alguns autores realmente se destacavam em contos e adoravam escrevê-los. Capote era uma dessas pessoas. E se você encontrar algo concluído por Capote, pode contar com algo muito, muito satisfatório", afirmou o editor.

Truman Streckfus Persons, conhecido como Truman Capote, foi um dos pioneiros do que ficaria conhecido como jornalismo literário, gênero de não-ficção que se aproxima do romance mas é concebido sob os conceitos do jornalismo clássico. Seu livro-reportagem "A sangue frio", que conta a história de uma família assassinada em uma pequena cidade do Kansas, é um ícone do segmento. Ele também escreveu peças teatrais e romances, como "Bonequinha de luxo", de 1958, que depois foi adaptado para o cinema, com Audrey Hepburn no papel principal.

