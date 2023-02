A- A+

Celebridades Edson Celulari celebra nascimento do filho de Claudia Raia: '"Viva o Luca" O bebê de Claudia Raia e Jarbas nasceu no dia 11 de fevereiro de 2023, por meio de cesariana

O ator Edson Celulari deixou uma mensagem de felicitação após o nascimento do filho de sua ex-mulher, a atriz Claudia Raia, com o atual marido, o também ator Jarbas Homem de Mello. Juntos, Edson e Claudia têm dois filhos: Enzo, 25 anos, e Sophia, 20 anos.

Em uma publicação de Enzo com o recém-nascido, Edson Celulari fez questão de comentar pela chegada do pequeno Luca. “Viva o Luca! Seja bem-vindo. Parabéns Sophia e Enzo pelo irmãozinho. Parabéns Claudia e Jarbas! Que Deus abençoe Luca”, escreveu o ator.

O ator também é pai de Chiara, de 1 ano, que é fruto do seu atual casamento com a atriz Karin Roepke. O bebê de Claudia Raia e Jarbas nasceu no dia 11 de fevereiro de 2023, por meio do parto cesariana, em uma maternidade de São Paulo.

Veja também

Carnaval 2023 Pabllo Vittar, Juliette e Danny Bond se apresentam no trio de Romero Ferro no Galo da Madrugada