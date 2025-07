A- A+

ERUDITO Edson Cordeiro abre a 18ª edição do Virtuosi na Serra, em Garanhuns, nesta sexta (18) A programação segue até dia 26, na Capela do Seminário São José, dentro do Festival de Inverno de Garanhuns

A cidade de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, assiste, nesta sexta (18), à abertura da 18ª edição do festival Virtuosi na Serra, que integra a programação do 33º Festival de Inverno de Garanhuns - FIG.

O Virtuosi – que tem direção da pianista Ana Lúcia Altino – promoverá seis concertos gratuitos nos dias 18, 19, 20, 24, 25 e 26, na Capela do Seminário São José. As apresentações começam às 19h – aos domingos, às 18h30.

A abertura do festival será nesta sexta (18), com o contratenor Edson Cordeiro. Com carreira internacional consolidada, ele transita entre o barroco e a música popular brasileira.

No Virtuosi, Edson Cordeiro cantará acompanhado da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob a regência de Carlos Anísio. O repertório é diverso e inclui obras de autores como Bach, Mozart e Heitor Villa-Lobos.

Outras datas

No sábado (19), o pianista Luis Felipe Oliveira apresenta recital dedicado a obras de grandes compositores do romantismo, como Brahms, Chopin e Liszt, além das cores impressionistas de Debussy.

Natural de Gravatá, o músico é um dos nomes promissores da nova geração e já foi reconhecido em importantes premiações, como o 1º lugar no Concurso Internacional de Piano Edna Bassetti Habith (2022) e o Coimbra World Piano Meeting Competition (2025).

Já domingo (20), apresenta-se o Trio Capitu, formado por Sofia Ceccato (flauta), Janaína Perotto (clarinete) e Ariana Mendonça (fagote).

O grupo aposta em performances interativas e no diálogo entre música instrumental e expressões contemporâneas. O repertório trará de Antonio Vivaldi a Chiquinha Gonzaga.

Em seu segundo fim de semana, o Virtuosi traz, no dia 24, o encontro entre o violista Rafaell Altino, músico pernambucano da Sinfônica de Odense, na Dinamarca, e o pianista paulista Lucas Thomazinho, em um recital com obras de Cesar Franck e Serge Rachmaninov, adaptadas para viola.

No dia 25, Thomazinho volta ao palco com um recital solo que passeia por obras de compositores como Chopin e Ronaldo Miranda, reafirmando sua posição entre os pianistas mais promissores do Brasil.

O encerramento, no dia 26, será com o concerto “Uma Noite na Ópera”, com a soprano Adriane Queiroz, acompanhada pela Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência de Nilson Galvão.

Adriane, que integrou por mais de 15 anos o elenco fixo da Staatsoper de Berlim, interpretará árias consagradas da ópera internacional, como “Ave Maria”, da ópera “Otello” (Verdi), o prelúdio de “Carmen” (Bizet) e “Me Llamam la Primorosa”, da ópera “O Barbeiro de Sevilha” (Gimenez).

Virtuosi

Criado em 1998, no Recife, o Virtuosi é um dos maiores festivais de música de câmara do Brasil. Fundado pelos músicos Rafael e Ana Lúcia Garcia, o festival tem se destacado por seu compromisso com a promoção da música erudita e a formação de plateias.

Ao longo de mais de 25 edições, o Virtuosi tem trazido grandes artistas e consolidado sua posição no cenário cultural brasileiro, com apresentações em diversas cidades de Pernambuco, além de eventos especiais como o Virtuosi Brasil, Virtuosi Sem Fronteiras e Virtuosi Século XXI.

O festival tem sido um pilar no desenvolvimento da música de câmara no Brasil, promovendo masterclasses, workshops e concertos com instrumentistas de várias nacionalidades, sempre com a missão de enriquecer a cena cultural do país.

Programação - 18º Virtuosi na Serra

18/07 (sexta), 19h

Edson Cordeiro, voz

Orquestra Jovem de Pernambuco

Carlos Anísio, regente

19/07 (sábado), 19h

Recital de piano

Luis Felipe Oliveira

20/07 (domingo), 18h30

Trio Capitu

Sofia Ceccato, flauta

Janaína Perotto, clarinete

Ariana Mendonça, fagote

24/07 (quinta), 19h

Cesar Franck & Rachmaninov

Rafaell Altino, viola

Lucas Thomazinho, piano

25/07 (sexta), 19h

Recital de piano

Lucas Thomazinho

26/07 (sábado), 18h30

Uma Noite na Ópera

Adriane Queiroz, soprano

Orquestra Jovem de Pernambuco

Nilson Galvão, regente

SERVIÇO

18º Virtuosi na Serra - no 33º FIG

Quando: 18, 19, 20, 24, 25 e 26 de julho

Onde: Capela do Seminário São José - Av. Rui Barbosa, 200, Heliópolis - Garanhuns-PE

Acesso gratuito

Instagram: @virtuosi

