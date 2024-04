A- A+

Música Edson Gomes e Black Alien são destaques do Festival Recife Mais Verde; confira programação Festival levará 19 horas de atrações culturais no Terminal Marítimo, no Bairro do Recife, no próximo dia 18 de maio

A terceira edição do Festival Recife Mais Verde ocupará o Terminal Marítimo, no Bairro do Recife, no próximo dia 18 de maio, a partir das 15h, com 19 aproximadamente 19 horas de atrações culturais e ações ligadas à cidadania e à sustentabilidade. Entre as atrações anunciadas estão o cantor e compositor de reggae baiano Edson Gomes e o rapper carioca Black Alien.



Além da programação musical, serão oferecidas diversas experiências para o público, como a exposição Gigantes de Aço, pistas de skate, Expo Tattoo e ativação de ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Na line-up, além das atrações já confirmadas e anunciadas, nomes como o do baiano Teto, um fenômeno nacional do trap, e do italiano Alborosie, um multiinstrumentista que explora toda a sonoridade do reggae jamaicano.



Outro nome inédito que acaba de ser confirmado para subir ao palco da Arena Recife Mais Verde é Mago de Tarso, rapper pernambucano, assumidamente bairrista, que rompeu a bolha e hoje leva sua música para o Brasil, sendo conhecido como o “Caranguejo do Trap”. Ele se destaca na cena musical por misturar em suas produções diferentes estilos, como o trap e ritmos regionais de Pernambuco, como o bregafunk e o forró, inspirado por mestres como Flávio José, Chico Science e Reginaldo Rossi.

Principais atrações

Edson Gomes, grande atração nacional do festival, é cantor e compositor de reggae brasileiro, que versa sobre desigualdade social, violência, mazelas, corrupção e cotidiano. O artista é considerado como um dos maiores nomes da história da música reggae do Brasil.



Black Alien, rapper, cantor e compositor brasileiro, foi membro do Planet Hemp, grupo do qual também fazia parte Marcelo D2, e fundou o grupo Reggae B, em parceria com o baixista Bi Ribeiro, dos Paralamas do Sucesso. Black Alien lançou seu primeiro álbum solo pela Deckdisc em 2004: "Babylon by Gus – Vol. 1: O Ano do Macaco". O título do álbum é uma referência ao disco Babylon by Bus de Bob Marley.

Batalhas de rap

Uma modalidade que tem se popularizado e revelado grandes nomes do estilo -com disputas de rimas da Batalha na Escadaria, convida nesta edição Magrão e Colombiana, ambos da Batalha na Aldeia, para a disputa. O músico, diretor e produtor musical Barromeo é outra grande confirmação do Recife Mais Verde 2024. Ele, que já produziu grandes artistas nacionais e internacionais, vem ao Recife para anunciar o seu primeiro álbum autoral, unindo lendas e destaques da música contemporânea.



Na bagagem profissional de Barromeo, a assinatura da produção musical do álbum TODXS, de Ana Cañas, nomeado ao Grammy; de uma música inédita do lendário Bob Marley; e a idealização e produção musical do projeto Rap Reggae Party, com versões autorais de clássicos do rap e reggae nacional.



A expectativa é que mais de 7 mil pessoas estejam presentes no festival, superando o público da última edição. Vale ressaltar ainda que para incentivar a adoção de práticas mais sustentáveis, o Recife Mais Verde promove o plantio de mudas nativas. A cada 10 ingressos vendidos pelo evento, uma árvore será plantada.



O Terminal Marítimo foi o local escolhido para abrigar a Arena Recife Mais Verde por ser um local central, aberto e amplo, totalmente alinhado com as bandeiras levantadas pelo evento. Os ingressos para o festival, que tem classificação etária de 18 anos, podem ser adquiridos no site Brasil Ticket.

Serviço

Festival Recife Mais Verde

Quando: 18 de maio

Local: Terminal Marítimo do Recife

Atrações: Black Alien, Édson Gomes, Teto, Alborosie, Mago de Tarso, Batalha da Escadaria e Barromeu

Ingressos: Brasil Ticket

Dúvidas e outras informações pelo telefone: 81. 99383.0347.



Veja também

MEMÓRIA "Claudionor Germano - 90 Carnavais": exposição celebra trajetória do músico pernambucano