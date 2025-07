A- A+

Cultura+ Edu Guedes detalha estado de saúde e conta como descobriu tumor no pâncreas Internado, apresentador se emociona ao agradecer apoio dos fãs e diz que investigações médicas o "salvaram" de um problema pior

O apresentador e chef Edu Guedes usou as redes sociais, nesta quarta-feira (9), para detalhar o próprio estado de saúde depois de ser diagnosticado com um tumor no pâncreas.

Em vídeo gravado no quarto do hospital onde ele segue internado, em São Paulo, o paulistano de 51 anos contou como descobriu o câncer, agradeceu a solidariedade de fãs e colegas e enalteceu o apoio da mulher, a também apresentadora Ana Hickmann. "Queria agradecer o amor, o carinho e as orações de todos vocês", destacou ele.

