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FORMAS E RELEVOS Mostra "Onde os Planos se Encontram", de Eduardo Gaudêncio, entra em cartaz na Casa MD Novo Cais Exposição fica aberta ao público até o final de dezembro

Relevos e esculturas em diálogo com a arte e a arquitetura estão em cartaz na Casa MD Novo Cais com a mostra "Onde os planos se encontram" - o público pode contemplar a exposição durante o horário de funcionamento do espaço, até o final de dezembro.

Realizada pela RODA Arte, doze obras do artista pernambucano perfazem a mostra, que revela nas peças cortes, dobras e encontros em meio a planos podem dar forma ao vazio.



Recifense, Eduardo Gaudêncio é artista visual multidisciplinar com pesquisa que transita por técnicas, materiais e suportes diversos.



Em sua produção, geometria, arquitetura e memória se aproximam, levando para seu fazer artístico vivências pessoais e aspectos da cultura pernambucana.







SÉRIES

A mostra reúne três séries que exploram possibilidades diferentes de construção e percepção do espaço.

Em "A Geometria do Vazio", o corte triangular revela o fundo preto sob módulos de madeira em diferentes tonalidades, com composições que transformam formas geométricas em fragmentos que evocam elementos arquitetônicos, fazendo do recorte um elemento estruturador da obra.



Já em "Dobras da Saudade", Gaudêncio sai dos planos arquitetônicos para construção de volumes em madeira, explorando relações entre matéria, memória e espaço.



E em "Corte Vazio", ele retira o canto da arquitetura e o reconstróis como forma. Nos relevos em madeira, planos inclinados se encontram e definem espaços por meio do próprio corte.



SERVIÇO

Mostra “Onde os Planos se Encontram”, de Eduardo Gaudêncio

Quando: em cartaz até o final de dezembro

Onde: Casa MD Novo Cais - Complexo Novo Cais, bairro de São José

Acesso gratuito



Visitação às segundas, das 12h às 19h; terça a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados e domingos, das 9h às 16h

Informações: @rodaarte_

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