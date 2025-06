A- A+

Lançamento Eduardo Giannetti lança livro "Imortalidades", na programação do Cine PE, nesta sexta (13) Na publicação lançada no Novotel Recife Marina, no Bairro do Recife, autor reúne microensaios que analisam os méritos e limites da busca pela vida eterna

O escritor, professor e economista Eduardo Giannetti lançou seu novo livro “Imortalidades”, nesta sexta-feira (13), no Novotel Recife Marina, no Bairro do Recife, dentro da programação descentralizada do Cine PE - Festival do Audiovisual.



Na publicação, Gianetti reúne microensaios finamente articulados que transitam do pensamento à literatura e da narrativa à reflexão. “Imortalidades” analisa os méritos e limites da busca pela vida eterna.



O professor também participa dos lançamentos dos livros “Nem 8, Nem 80: de Folha em Folha, 5 Anos de Crônicas Econômicas”, de autoria de Alfredo Bertini; “Escola é Escada”, de Cristovam Buarque e “Luz, Cinefilia… Crítica!”, de Lúcio Villar, com a presença dos autores, neste sábado (14), às 15h, também no Novotel.

“Imortalidade é resultado de quatro décadas de trabalho, é um tema para o qual me preparei muito. Durante muitos anos achei que não tinha maturidade para enfrentá-lo, mas agora me avizinha os 70 anos e achei que estava na hora, se não agora, quando? Do que é que trata imortalidade? Trata do anseio humano de perenidade. Como é que o ser humano busca projetar sua existência para além da sua finitude, do seu limite biológico?”, questiona o autor.

“Nós temos a consciência antecipada da morte, sabemos de um tempo em que não mais existiremos e, no entanto, tentamos vencer esse limite que se impõe a todos nós inescapavelmente. Estamos todos, sabemos, fadados a desaparecer em algum momento”, completa Eduardo Giannetti.



“Eduardo é uma referência nacional, um imortal da Academia Brasileira de Letras. E por ser uma obra literária, sempre tem comunicação com o audiovisual, quem sabe não surge o interesse de alguém de transformar a matéria num roteiro, já que o tema é bem palpitante, refletir sobre a eternidade, sobre a vida depois da morte. É um prazer muito grande receber esse lançamento. O Cine PE é também um abrigo para todas as manifestações culturais. A gente põe um pouco de música, como foi feito esse ano, no ano passado. A gente traz a literatura, a gente integra as artes”, comenta Alfredo Bertini, diretor do Cine PE - Festival Audiovisual.









Sobre o livro

Ao longo de mais de 400 páginas, o autor reflete sobre temas como a busca constante pela prolongação da vida, a percepção das diferentes religiões sobre a finitude humana, o anseio de perenidade e de deixar uma marca para a posteridade e as experiências de êxtase que transportam para um contato com a eternidade.

O livro elabora e aprofunda as quatro manifestações do anseio sobre a perenidade: a busca constante pela prolongação da vida; a percepção das diferentes religiões sobre a finitude humana; o anseio de perenidade e de deixar uma marca para a posteridade; e as experiências de êxtase que transportam para um contato com a eternidade.

Veja também