Eduardo Paes faz comparação entre Rock in Rio e The Town e diz: ''festival de quinta em São Paulo'' Prefeito do Rio de Janeiro faz brincadeira com versão paulista do evento carioca, em frente a Roberto Medina, criador de ambas as marcas

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes chamou atenção, na manhã desta terça-feira (25), ao chamar o The Town de "festival de quinta em São Paulo". Detalhe: a autoridade municipal proferiu a colocação no palco de um evento promovido pelos organizadores do Rock in Rio, que são também criadores do... The Town, a tal versão paulistana da marca.

A "deixa" de Eduardo Paes veio à tona, em tom de brincadeira, depois de ele citar um dos patrocinadores do Rock in Rio e do The Town, o banco Itaú.

— Você imagina o sujeito, banqueiro do Itaú, com este sotaque de paulista, a depressão que ele não deve ter quando ele anuncia aquele festival de quinta em São Paulo, e a alegria dele quando chega aqui e pode anunciar o Rock in Rio — disparou o prefeito, na ocasião.

Novidades no Rock in Rio

Acompanhado por jornalistas e influenciadores digitais, o evento promovido pelo Rock in Rio, nesta terça-feira (25), fez o primeiro anúncio de atrações e novidades da próxima edição do festival, marcada para os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro de 2026, no Parque Olímpico (RJ), no Rio de Janeiro.

Eis o principal fato: Gilberto Gil e Elton John estão confirmados no line-up do Rock in Rio em 2026. Os dois subirão ao Palco Mundo no dia 7 de setembro. E mais.

O Palco Mundo vai mudar no próximo ano. Com 104 metros de comprimento e 31,5 metros de altura, o principal palco do Rock in Rio terá uma cenografia diferente montada com 2.400 metros quadrados de LED.

— É mais LED do que tinha em todos os palcos juntos da última edição — afirmou Ana Deccache, diretora de marketin do festival.

Antes, outras novidades foram anunciadas. A primeira foi a plataforma Viva o Rio, que dará benefícios exclusivos para quem tem ingresso do Rock in Rio junto a pontos turísticos da cidade. A ação é uma parceria do festival com o site VisitRio. Outra novidade é a parceria do evento com a plataforma CRM Bonus, que vai dar até 100% de giftback para quem comprar o ingresso do festival.

