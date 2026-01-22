A- A+

Rio de Janeiro Eduardo Paes garante: Megashow na Praia de Copacabana acontecerá dia 2 de maio Prefeito do Rio descartou a possibilidade de adiamento do evento em uma semana: "Produção do #todomundonorio mais uma vez reafirma compromisso com a prefeitura"

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, garantiu esta quinta-feira, em publicação nas suas redes sociais, não haver dúvidas de que o megashow na Praia de Copacabana não será adiado em uma semana (conforme informou na quarta, em nota, o colunista de O Globo Lauro Jardim).

"A quem interessar possa. Produção do #todomundonorio mais uma vez reafirma compromisso com a prefeitura: A GRANDE FESTA EM COPACABANA VAI SER NO DIA 02/05/26! Pela atenção obrigado!", escreveu o prefeito.

Em sua nota, Lauro dizia que, apesar da lógica da plataforma Todo mundo no Rio "ser de que o show ocorra no sábado colado ao feriado de 1º de maio (ou seja, 2 de maio, no caso de 2026), existe a possibilidade que este ano o espetáculo ocorra no fim de semana seguinte. Ou seja, no dia 9". O motivo seria o de problemas de agenda do (ou da) artista contratado (a).

Segundo o colunista, ainda não foi assinado o contrato do nome que cantará na Praia de Copacabana em maio, no mesmo projeto que já levou àquelas areias Madonna (2024) e Lady Gaga (2025). A previsão, diz a nota, é de que tudo se resolva até o fim deste mês.

Sócio-diretor da Bonus Track (empresa que trouxe Lady Gaga e Madonna para os shows na praia) e criador da Todo Mundo no Rio (que trará outras atrações internacionais de igual quilate para a praia por mais três anos), Luiz Guilherme Niemeyer garantiu recentemente, em entrevista ao GLOBO, que buscava um nome forte para 2026:

— As negociações estão andando, a gente está em dia com o nosso planejamento. Este ano (2025, quando foi feita esta entrevista), a gente anunciou o nome no final de fevereiro, para 2026 o planejamento é mais ou menos esse — adiantou. — Como a gente fez Madonna e Lady Gaga, que são duas divas pop, acaba que o público pede muito isso. Mas tem o pessoal que pede rock, que pede até k-pop... enfim, pedem de tudo.

Especulações são várias, de Beyoncé, Rihanna e Britney Spears a Paul McCartney, Justin Bieber e Adele. Mas no começo do mês, o público se assanhou com um vazamento, da plataforma de streaming Deezer, dando conta de que a estrela colombiana Shakira seria a atração do megashow: em uma mensagem enviada aos usuários, a agenda da cantora apontava que ela se apresentaria dia 9 de maio de 2026 na Praia de Copacabana.

A informação (posteriormente não confirmada) chegou um dia após Eduardo Paes ter lançado uma enquete nas suas redes sociais. Ele perguntou: quem seria a próxima grande atração das areias de Copa? E Shakira estava entre os nomes cotados (em sétimo lugar) ao lado de Britney, Beyoncé, Rihanna, Paul McCartney e U2, entre outros artistas.

