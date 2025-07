Eduardo Paes rebate questionamento de BBC sobre público de show de Lady Gaga

A- A+

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, rebateu o questionamento da BBC sobre o público presente no show da cantora Lady Gaga na capital fluminense, em maio deste ano.

Em postagem no X, ironizou a conta feita pela emissora britânica e reforçou a informação de que o espetáculo contou com a presença de mais de 2 milhões de pessoas.

"Sabem de nada! Não entendem de Rio! No mesmo espaço que cabem 660 mil britânicos, cabem 2.2 milhões de brasileiros animados e felizes! E calientes!", escreveu Paes em sua conta na rede social.

Entenda o caso

Uma análise da rede britânica BBC questiona o número divulgado oficialmente de fãs que compareceram ao show de Lady Gaga em Copacabana, no início de maio. Na ocasião, autoridades do Rio de Janeiro e organizadores do evento destacaram que a apresentação da artista foi vista por mais de dois milhões de pessoas nas areias e nas calçadas da orla.

Quatro meses após o espetáculo, o veículo de imprensa estima que "apenas" 660 mil poderiam estar no local. A investigação, liderada pela equipe da BBC Verify e por um especialista em densidade de público, aponta ser "altamente improvável" que as alegações de público oficial "sejam precisas".

A apuração começou a partir do questionamento de um espectador do canal e comparou imagens da hora do show com um mapa da mesma região da Zona Sul carioca.

