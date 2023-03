A- A+

LITERATURA Eduardo Spohr, autor do best-seller "A Batalha do Apocalipse", divulga seu novo livro no Recife Escritor participa de bate-papo neste sábado (18), na Livraria Varejão do Estudante

Eduardo Spohr, autor do best-seller "A Batalha do Apocalipse", estará no Recife para divulgar o seu novo livro. O escritor vai participar de um bate-papo sobre a obra “Santo Guerreiro: Ventos do Norte”, neste sábado (18), a partir das 17h, na Livraria Varejão do Estudante.

O livro é o segundo da nova trilogia assinada por Eduardo. Mantendo sua escrita no no gênero do romance histórico, o escritor traz a biografia de São Jorge a partir de uma perspectiva histórica, com doses de ação, intrigas e amor.

A obra é narrada por Eusébio, o bispo de Cesareia, que descreve os anos de juventude de Georgios Anício Graco. Como cavaleiro da Púrpura e tribuno militar, ele exerceu um dos mais altos cargos do exército romano.



Com "A Batalha do Apocalipse", Eduardo vendeu mais de 40 mil exemplares. O livro foi lançado em 2007 e ganhou destaque na literatura fantástica nacional, narrando um mundo pós-apocalíptico onde anjos e demônios travam uma batalha decisiva pelo controle do céu e da terra.

