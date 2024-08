A- A+

televisão Lugar de prestígio: Eduardo Sterblitch faz sucesso no humor e na vilania Em nova temporada de "Os Outros", Eduardo Sterblitch retorna na pele do perverso Sérgio

Eduardo Sterblitch tinha uma carreira basicamente pautada pelo humor. Ele, inclusive, sabia que precisava mirar em algum personagem ponto de virada em sua trajetória na dramaturgia para não ficar rotulado.



Ao ser chamado para viver o miliciano Sérgio, de “Os Outros”, o ator acreditou que o papel dramático traria bastante prestígio entre os colegas de profissão. Mas, após a estreia da primeira temporada da série, ele viu sua repercussão entre o grande público ganhar outros contornos.

“Achei que esse trabalho ia me dar prestígio. Pensei: a classe artística vai gostar. Mas virou algo extremamente popular. Um fenômeno. Muito feliz pelo resultado e pela galera estar gostando”, explica.

Sterblitch agora retorna na segunda temporada da produção assinada por Lucas Paraizo, que acaba de chegar à plataforma Globoplay. Na nova leva de episódios, o ex-policial volta ainda mais perspicaz e cínico.

Ele não só foi julgado e inocentado pelos crimes que cometeu como é eleito vereador. Com chantagens e ameaças, dá um jeito de trazer de volta Joana e a filha Lorraine, papéis de Kênia Bárbara e Gi Fernandes, que passam a viver sob seu domínio, em sua nova casa, para sustentar a imagem de família.

“Na temporada passada, Sérgio terminou preso, derrotado e com o sentimento de vingança. Na segunda temporada, ele vem com mais força: sai da prisão e em vez de ter recomeço moral, vira vereador. Imagina uma pessoa com o caráter dele com poder, foro privilegiado e mais proteção em relação a ser preso. Ele tem a sensação de estar acima das instituições, e assim se torna, talvez, mais perigoso”, aponta.

Apesar de todos os dramas e tensões que envolvem a trama de “Os Outros”, Sterblitch chegava e saía leve dos estúdios de gravação. A aflição e o estresse ficavam apenas durante o período de pré-produção e composição do personagem.

“Na gravação, eu me divirto. O fantasma é sempre a preparação. Fico tenso, corro atrás para saber mais do papel. Me cobro e sofro muito. Me preparo bem para, quando estiver em cena, apenas me divertir. Se isso não acontecer, fico tenso em cena, parece que minha alma não está ali”, afirma.

Com a temporada de “Os Outros” totalmente gravada, Sterblitch já está a todo vapor com novos trabalhos. O ator está no elenco de “Garota do Momento”, próxima novela das seis, irá estrelar o musical “Uma Babá Quase Perfeita”, aguarda o lançamento de “O Auto da Compadecida 2” e ainda planeja um novo programa de humor com Tatá Werneck para a grade da Globo no próximo ano.

“Estou bem animado. Na novela, vou fazer um apresentador de tevê dos anos de 1950. Vai acabar em junho e, então, começo a planejar o programa com a Tatá. Vai ser uma volta para o humor. Um resgate interessante”, vibra.

“Os Outros” – Segundo temporada disponível para os assinantes Globoplay.

