Eduardo Suplicy pede apoio de Silvio Santos a parque idealizado por Zé Celso

Na noite dessa última quinta (6), o deputado estadual (PT-SP) Eduardo Suplicy fez um apelo ao empresário e apresentador Silvio Santos, durante o velório do diretor José Celso Martinez Corrêa, que acontecia no Teatro Oficina. Ele pediu que Silvio apoie a ideia de Zé Celso de transformar a área no entorno do teatro no Parque do Rio Bixiga.



Há mais de 40 anos, o apresentador do SBT e o artista travavam uma briga na Justiça em torno do terreno vizinho ao teatro, comprado em 1980 pelo Grupo Silvio Santos. A empresa sempre quis construir espigões na região, com mil apartamento e mil vagas de garagem. O sonho de Zé era transformar o terreno num parque.



“Não criem mais nenhum obstáculo para que possa haver, no entorno do Teatro Oficina, uma formidável e linda área verde. Zé Celso, lá do céu, vai estar passeando no parque”, disse Suplicy. “Eu peço, com todo carinho e respeito ao Silvio Santos, que abrace essa causa”.

Em 2020, o projeto de lei que criava o parque foi aprovado, por unanimidade, na Câmara Municipal de São Paulo, mas foi vetado pela gestão Bruno Covas. Foram alegados problemas técnicos no projeto.

Um novo projeto, de autoria de Suplicy, segue tramitando no Legislativo. Após a morte de Zé Celso, nessa quinta (6), começa a se especular qual será o posicionamento de Silvio Santos a respeito da histórica contenda com o dramaturgo.

