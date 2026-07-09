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Luto Edward Boggiss, o vilão Tony de 'Sandy & Junior', morre aos 49 anos; relembre papéis do ator na TV Ator e diretor, que morava no interior de Minas Gerais, estava em tratamento contra um câncer

Sempre lembrado pelo público como o vilão Tony do seriado " Sandy & Junior" (1999-2002) e por papéis em novelas como "Esplendor" (2000), "Sabor da paixão" (2002) e "O profeta" (2006), Edward Boggis morreu aos 49 anos, na última quarta-feira. A informação foi confirmada por familiares.

O ator, diretor e produtor, que vivia em Alfenas (MG) e havia se afastado da carreira artística, estava em tratamento contra um câncer no sistema orofaríngeo e pulmonar. Em janeiro do ano passado, numa reportagem da TV Alfenas, emissora afiliada à Rede Minas de Televisão, ele foi entrevistado para falar de sua volta aos palcos para uma leitura dramatizada de um texto de sua autoria. À época, o artista estava se submetendo a um tratamento com quimioterapia, como relatou à reportagem.

O ator disse, na ocasião, que optou pela vida no interior de Minas Gerais após conhecer sua futura mulher na cidade, a fisioterapeuta Érika Boggis, no lançamento de um filme. Ao se mudar para Alfenas, ele passou a trabalhar como educador social na prefeitura.

Além das produções citadas, Boggis integrou o elenco das novelas "Começar de novo" (2004), "Floribella" (2005), "Chamas da vida" (2008); da minissérie "Um só coração" (2004); e participou de humorísticos como "Sob nova direção" (2005) e "A diarista" (2007).

Entre os comentários no post informando o falecimento, a atriz Pitty Webo lembrou do relacionamento entre eles: "Ahhhhh gente… estou em choque, namorei o Edward por um ano, um menino incrível! Coração enorme". O artista deixa uma filha, Julia Boggiss, fruto do antigo relacionamento com a atriz Danielli Guerreiro.

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