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SHAKIRA NO RIO Efeito "loba": ocupação hoteleira na Zona Sul atinge média de 80% dez dias antes do show de Shakira Reservas em hóteis pela cidade já chegam a 68% em média de ocupação

Um levantamento do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Rio de Janeiro (HotéisRio), divulgado nesta quarta-feira, indica que a taxa média de ocupação hoteleira na Zona Sul já atingiu 80% durante o período do show de Shakira dez dias antes do megaevento, marcado para o dia 2 de maio, nas areias da Praia de Copacabana. Em toda a cidade, a média de ocupação dos hotéis é de 68%.

Segundo o presidente do HóteisRio, Alfredo Lopes, o aumento dos valores das passagens áreas impactou na reserva de quartos e atrasou o crescimento da ocupação:

—Mas, com certeza, chegando mais próximo esse índice vai aumentar, principalmente por conta de brasileiros que virão para o Rio companhar esse espetáculo, inclusive pela proximidade com o feriado do Dia do Trabalhador. É um show que movimenta toda a economia da cidade e coloca a imagem da nossa cidade no mundo.

De acordo com a organização do evento, cerca de dois milhões de pessoas devem assistir ao show da cantora colombiana na praia, que subirá ao palco por volta das 21h45 com uma apresentação especial da turnê Las Mujeres Ya No Lloran (As mulheres não choram mais).

Palco da "Loba" será quase o dobro do tamanho do de Madonna

Para receber a pop star colombiana em solo carioca, está sendo construído um palco com quase o dobro do tamanho daquele usado por Madonna no "Todo Mundo no Rio" de 2024. A estrutura inicialmente teria 1.345 metros quadrados, mas foi ampliada pela produção do evento para receber a cenografia da artista.

Segundo os organizadores do show, Shakira terá um palco de 1.500 metros quadrados contra os 812m² de Madonna e os 1.260 m² de Lady Gaga, última artista que pisou no palco do megaevento no ano passado.

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Os fãs da loba também poderão vê-la mais de pertinho esse ano, já que o palco contará com uma passarela de 25 metros para frente. A estrutura ainda será equipada com 680 metros quadrados de telões de LED e ficará na altura de 2,20 metros da areia.

Ainda de acordo com a organização, 16 torres de som e vídeo serão espalhadas pela areia reproduzindo o show para os fãs que estiverem mais distantes do palco. Cada telão terá 45 m².

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