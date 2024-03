A- A+

Madonna Efeito Madonna: hotéis do Rio preveem 100% de ocupação em Copacabana e aumento de até 20% Rainha do pop confirmou show em 4 de maio na praia que é cartão postal da cidade

As reservas nos hotéis do Rio aumentaram após confirmação do show da Madonna. Marcado para 4 de maio, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, o espetáculo já movimenta a hotelaria, setor que prevê 100% de ocupação no bairro e incremento de 15% a 20% em bairros do entorno. A projeção feita pelo HotéisRIO, sindicato do setor, ainda destaca que áreas mais distantes da cidade — como Flamengo, Botafogo, Centro, Barra e Recreio — também devem ter aumento na procura por hospedagem com a movimentação de turistas.

O show, que será gratuito, está marcado para começar entre 21h30 e 21h45. O evento será o único show da cantora na América do Sul, o maior de sua carreira (espera-se mais de um milhão de pessoas), e de encerramento da turnê Celebration.

O palco ficará em frente ao Copacabana Palace, virado para o Leme. Ao todo, haverá 16 torres de som e vídeo para o espetáculo poder chegar do Copa até a Princesa Isabel, com 80 metros de distância entre um par de torres e outro. O esquema para o público, disse Luiz Oscar, será parecido com o dos Stones, com uma área VIP para imprensa, convidados e autoridades (e uma área especial para fãs a serem escolhidos).

“Ficamos muito satisfeitos com a confirmação do show da Madonna, porque além das altas ocupações que a hotelaria da cidade vai registrar, com benefícios para toda a cadeia do turismo, de restaurantes ao setor de transportes, também será um novo recorde para a artista, pois será o maior show de todos os tempos”, disse o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, na divulgação sobre a ocupação na hotelaria para este período.

'Rua da Cerveja' também poderá ter hidromel, whisky, drinks, cachaça e kombucha. Veja como será a nova Rua da Carioca

A produção é da Bonus Track de Luiz Oscar Niemeyer (que trouxe os Rolling Stones para Copacabana em 2006), com patrocínio do Itaú (para o qual a cantora fez uma campanha publicitária) e da Heineken e com apoio da prefeitura e governo do Rio de Janeiro. Será montada uma estrutura especial, com palco e telão maiores do que Madonna tem levado para a turnê. O show, de cerca de 2h de duração, terá transmissão ao vivo pela Globo, Multishow e Globoplay.

O colunista Lauro Jardim divulgou que o Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio, receberá uma ação especial da Azul com uma oferta extra de voos entre os dias 1º (feriado do Dia do Trabalho) e 7 de maio. A companhia vai criar um hub temporário de operações, com 436 voos programados para este período. Serão mais de 60 mil assentos, sendo os dias 3, 4 e 5 maio as datas de pico de movimentação de passageiros.

A expectativa é de que o público também chegue de ônibus, através da Rodoviária do Rio, com expectativa de maior movimento um dia antes do espetáculo, vindos, principalmente, dos demais estados do sudeste — São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Veja também

BBB 24 Celebrando 80 dias de BBB 24, integrantes dos Fadas pulam seminus na piscina da casa; veja o momento