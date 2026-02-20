A- A+

LUTO ELA: além de Eric Dane, veja outros 5 famosos que morreram da doença Condição degenerativa afeta o sistema nervoso e leva o paciente a ter paralisação gradual das funções motoras, como falar, movimentar, engolir e respirar

O ator Eric Dane, conhecido por seus papéis nas séries "Grey's Anatomy" e "Euphoria", morreu nessa quinta-feira (19), aos 53 anos, meses após anunciar o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA) e apresentar complicações visíveis da doença neurológica degenerativa, que ainda não tem cura. A informação foi confirmada pelo assessor de Dane.

A ELA é uma doença que afeta o sistema nervoso. A condição não tem cura e leva o paciente a ter paralisação gradual das funções motoras, como falar, movimentar, engolir e respirar.

Anteriormente, outros artistas também morreram devido a doença:

Kenneth Mitchell

O ator Kenneth Mitchell, conhecido por sua atuação em filmes como "Star Trek" e "Capitã Marvel", morreu aos 49 anos em 2024, cinco anos depois de ser diagnosticado com ELA.

Stephen Hawking | Foto: Wikimedia Commons

Stephen Hawking

O renomado físico contribuiu com diversos estudos e pesquisas para a área da doença, além de torná-la mais visível para a sociedade. Hawking descobriu que tinha ELA aos 21 anos e contou com o auxílio de um sistema de comunicação alternativa desenvolvido por ele próprio e outros físicos, sendo possível escrever frases, acessar a internet, enviar e-mails e vocalizar palavras, através de um sistema de voz. Dessa forma, o físico desenvolveu autonomia e independência ao longo dos anos, tornando-se uma referência muito importante para pessoas com ELA e outras deficiências. Ele faleceu em 2018 após enfrentar a doença por mais de 50 anos.

Washington Santos

O jogador Washington Santos foi um famoso atacante do futebol brasileiro durante os anos 80. Atuou em times como o Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense e na seleção brasileira. Washington se destacava por sua altura e pela dupla que formou com o jogador Assis, enquanto jogava pelo Fluminense, chamada de “Casal 20”.

Ele foi diagnosticado com ELA em 2009 e teve sua função motora comprometida, além de ter grande dificuldade na fala e comunicação. O atleta faleceu em 2014 após cinco anos diagnosticado com a doença.

Alexandra Szafir

A advogada criminalista e irmã do ator Luciano Szafir foi diagnosticada com ELA em 2005. Mesmo em uma cadeira de rodas e com dificuldade na comunicação, ela não deixou de exercer sua profissão. Com o auxílio de recursos para prestar assistência, como um software que captava o movimento de seus olhos, a advogada escreveu artigos e livros. Ela faleceu em 2016, após 11 anos de diagnóstico.

David Niven

O ator britânico era um dos principais nomes do cinema internacional nos anos 50 e 60, atuando em grandes filmes e conquistando o Oscar de melhor ator pelo filme Vidas Separadas, em 1958. Em 1980, após fraqueza muscular e a presença de diversos sintomas motores, David Niven recebeu o diagnóstico de ELA. O ator faleceu após três anos com a doença.

Veja também