SAÚDE ELA: entenda a doença que Ricardo Schnetzer, dublador de Tom Cruise e Al Pacino, lutava há anos Profissional morreu nesta quinta-feira aos 72 anos

Ricardo Schnetzer, dublador conhecido por emprestar sua voz a atores como Tom Cruise e Al Pacino, morreu aos 72 anos. A informação foi confirmada pelo sobrinho do artista nas redes sociais. Schnetzer havia sido diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), doença degenerativa que afeta o sistema nervoso de forma progressiva.

No início do ano, foi aberta uma vaquinha online com meta de R$ 200 mil para ajudar no tratamento. A arrecadação estava em pouco mais de R$ 118 mil.

O que é Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)?

A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença neurológica degenerativa que afeta o sistema nervoso. A condição não tem cura e leva o paciente a ter paralisação gradual das funções motoras, como falar, movimentar, engolir e respirar.

Em 2018, Stephen Hawking, um dos físicos e matemáticos mais importantes da história, foi a óbito após enfrentar a doença por mais 50 anos.

De acordo com o Ministério da Saúde, as causas para este tipo de esclerose, como são chamadas o grupo de doenças que promovem um aumento do tecido conjuntivo e posterior endurecimento do órgão, ainda não são totalmente conhecidas. No entanto, 10% dos casos são associados à mutação genética.





As outras possibilidades associadas ao surgimento da ELA são desequilíbrio químico no cérebro, o que é tóxico para as células nervosas, doenças autoimunes e mau uso de proteínas.

Sintomas da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

Os sintomas desta condição costumam aparecer após os 50 anos, contudo, em alguns casos, também podem ser observados em pessoas de outras faixas etárias. São eles:

Perda gradual de força e coordenação muscular;

Incapacidade de realizar tarefas rotineiras, como subir escadas, andar e levantar;

Dificuldades para respirar e engolir;

Engasgar com facilidade;

Babar;

Gagueira (disfemia);

Cabeça caída;

Cãibras musculares;

Contrações musculares;

Problemas de dicção, como um padrão de fala lento ou anormal (arrastando as palavras);

Alterações da voz, rouquidão;

Perda de peso.

Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) tem cura?

Não há cura para a ELA. Apenas cerca de 25% dos pacientes sobrevivem por mais de cinco anos depois do diagnóstico com tratamento e fisioterapia, reabilitação, uso de órteses, muitas vezes também sendo necessário utilizar cadeira de rodas.

Qual é o tratamento para a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)?

No Brasil, é oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) um medicamento chamado riluzol, que diminui a velocidade de progressão da doença e prolonga a vida do paciente. Além disso, tratamentos especializados para reabilitação podem ser encontrados em Centros Especializados em Reabilitação do SUS.

