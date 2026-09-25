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FAMOSOS Elaine Quisinski anuncia divórcio de Paulo Zulu Nas redes sociais, ela afirmou que os dois estão separados há nove meses

Elaine Quisinski anunciou na última quinta-feira, 24, o fim do casamento com o ator Paulo Zulu. O casal estava junto desde 2017 e, segundo a modelo, a separação aconteceu após um período de crise.

Em um comunicado publicado nas redes sociais, ela afirmou que os dois estão separados há nove meses e que existem "questões muito sérias envolvidas" no término.

"Venho aqui esclarecer algo que muitos vêm perguntando. Eu e Paulo Zulu não estamos mais juntos. Esse casamento já era para ter acabado há dois anos, mas há nove meses estamos totalmente separados. Não existe nenhum romantismo no término e existem questões muito sérias envolvidas", escreveu Elaine.

Na publicação, ela explicou que os dois tentam manter uma boa relação em razão do filho, Kiron, de 5 anos. "Mas seguimos tentando manter uma boa relação, porque existe uma vida envolvida, que é o mais importante. Então, pelo nosso filho, estamos fazendo nosso melhor", afirmou.

Elaine também destacou que foram quase dez anos de relacionamento e afirmou que decidiu encerrar a união por respeito a si mesma e ao filho.

"Foram quase dez anos de história. Mas as coisas têm fim. Eu precisei tomar essa decisão, por respeito a mim e por respeito ao meu filho. Quero criar um cidadão de bem e, para isso, precisa de um ambiente saudável", declarou.

Kiron nasceu em maio de 2021 e é o único filho de Elaine e Paulo.

O modelo e ator também é pai de Patrick, de 24 anos, e Derek, de 22, frutos do casamento anterior com a modelo Cassiana Mallmann.

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