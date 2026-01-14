A- A+

JGE "Elas Cantam Elba" celebra artista paraibana com show no Teatro do Parque Cristina Amaral, Liv Moraes, Natascha Falcão e Deusa do Forró cantam Elba Ramalho no próximo dia 21 de janeiro

Para Elba Ramalho, "O nome Recife é lindo, e pernambucano é arretado". Cá pra nós, uma verdade! E, incrementando o enlace que a artista paraibana mantém com Pernambuco, ela por aqui se sente "muito amada e confortável".

E para reforçar sua relação pelas bandas de cá, o tanto quanto, para ressaltar uma trajetória de mais de 40 anos na música, será em um palco pernambucano, no próximo dia 21 de janeiro no Teatro do Parque, que ela será celebrada em "Elas Cantam Elba" - projeto que integra a programação do Janeiro de Grandes Espetáculos.

Idealizado pela cantora Cristina Amaral, que divide o palco com Liv Moraes, Natascha Falcão e Deusa do Forró, o show faz um passeio musical pela carreira de Elba Ramalho.









"É um espetáculo musical, um resgate histórico e emocional da obra de uma artista que ajudou a construir a identidade sonora do Nordeste e do Brasil", conta Cristina Amaral, que tomou a frente do projeto junto a Fernando Gomes, com quem assina também a produção. Já a curadoria artística é compartilhada com Fernando Barbosa.



Com a bênção de Elba

Para o show, Elba será cantada do xote ao xaxado, entre outras expressões da música reverberadas por ela durante a carreira. "Sobretudo, buscamos resgatar e celebrar a força, a poesia e a musicalidade das canções interpretadas por Elba Ramalho nas décadas de 1970/1980 e 1990", complementa Cristina.



"Elas Cantam Elba", aliás, teve a bênção da própria cantora e compositora, nascida no interior paraibano para, tempos depois, reverberar sua obra Brasil e mundo afora.



No palco, além de Cristina Amaral, Liv Moraes, Natascha Falcão e Deusa do Forró, a banda formada por Jefferson Cupertino (direção musical e contrabaixo), Bené Sena (guitarra), Silva Barros (bateria), Luziano André (sanfona), Renato Fenômeno (percussão), Karlito Brown (zabumba), dão o tom da noite.



Luizinho de Serra, na sanfona, e Kebinha, no saxofone, completam o o time de músicos que celebram Elba.

SERVIÇO

"Elas Cantam Elba"

Com Cristina Amaral, Liv Moraes, Natascha Falcão e Deusa do Forró

Quando: Quarta-feira, 21, às 19h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @elascantamelba // @festivaljge

