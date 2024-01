A- A+

BBB 24 "Elas estão perdidas", diz Rodriguinho sobre jogo de Yasmin e Wanessa no BBB 24 "Eu posso ir com vocês, elas não vão", disse o pagodeiro

O novo líder Rodriguinho conversou sobre jogo, na academia do BBB 24, com Juninho, Luigi, MC Bin Laden e Vinicius.



"Yasmin e Wanessa jogam por elas. Rodriguinho joga por ele", avaliou MC Bin Laden. "Eu posso ir com vocês, elas não vão", rebateu Rodriguinho. "Elas estão tentando não ser injustas, pelo que me parece", completou Juninho.



Em seguida, Rodriguinho opinou sobre o jogo de Yasmin e Wanessa. "Não, a Yasmin tá perdida". E a Wanessa está indo pelo coração", disse Luigi. "Elas estão perdidas mesmo", afirmou Rodriguinho.

