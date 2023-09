"Elas Pintam o 7": mostra, na Galeria Janete Costa, exalta obras de mulheres artistas plásticas

A- A+

Para além da arte, empoderamento em meio a mais de 30 obras de mulheres artistas plásticas. Esse é o mote da exposição "Elas Pinrtam o 7" - projeto idealizado pela vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão, que até 20 de outubro ganha espaço na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul da cidade.

A mostra, que celebra sua 7ª edição, será aberta nesta quinta-feira (21), às 18h, com acesso gratuito. "A cada temporada, 7 mulheres, 7 histórias de vida, 7 perspectivas artísticas foram reunidas para provocar, dialogar e 'Pintar o 7' no 7º andar do edifício-sede da Prefeitura do Recife", conta Isabella.





Crédito: Divulgação



Com curadoria da artista plástica Ana Veloso, "Elas Pinrtam o 7" reúne nesta edição obras de nomes, entre outros, como Ana Vaz, Solange Costa, Suzana Azevedo, Valéria Rey Soto, Thina Cunha, Margot Monteiro e in memoriam, Tereza Costa Rego, Maria Carmen e Inalda Xavier.

“Além de celebrar o talento das artistas, essas exposições também ajudam a criar um espaço para discussões sobre questões de gênero, diversidade e inclusão no mundo das artes. Elas lembram a todos nós sobre a necessidade de reconhecer e apoiar o trabalho de artistas mulheres e garantir que suas vozes sejam ouvidas e suas obras sejam apreciadas em igualdade de condições”, afirma a curadora, que também integra o rol de artistas com obras em exposição.

Serviço

Exposição "Elas Pinrtam o 7"

Quando: a partir desta quinta-feira (21) até 20 de outubro

Onde: Galeria Janete Costa - Parque Dona Lindu (Rua Setúbal, 1023, Boa Viagem

Acesso gratuito

Informações: (81) 3355-9825



Funcionamento:

De quarta a sexta, das 10h às 17h | Sábados e domingos, das 10h às 16h

