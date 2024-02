A- A+

CARNAVAL 2024 Elba convida Carlinhos Brown para show de encerramento do Carnaval do Recife Artista paraibana é atração no Marco Zero no último dia da festa no Recife na próxima terça-feira, 13 de fevereiro

O derradeiro dia de Carnaval no Recife, na próxima terça-feira, 13 de fevereiro, vai ser também de 'Axé' baiano encabeçado pelo cantor, compositor e percussionista Carlinhos Brown, que sobe ao palco do Marco Zero, Bairro do Recife, como convidado da cantora Elba Ramalho.



Caberá à cantora paraibana encerrar a folia na capital pernambucana, antes do tradicional cortejo de orquestras pelas ruas do Bairro do Recife, em despedida da festa de 2024.





Na mesma noite, Lenine e Spok dividem o palco no Marco Zero, que terá também shows de Lia de Itamaracá - homenageada do Carnaval do Recife.



Alceu Valença também participa da derradeira noite da folia por aqui, antecedendo Elba encarregada de finalizar os festejos de Momo.

