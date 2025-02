A- A+

GALO DA MADRUGADA Elba Ramalho cantará com o filho, Luã Yvys, no Galo da Madrugada Pela primeira vez no "maior bloco carnavalesco do mundo", o cantor e compositor não esconde a expectativa de cantar ao lado da mãe

A homenageada do Carnaval do Recife 2025, a cantora paraibana Elba Ramalho, é uma das atrações do Galo da Madrugada, nesta sábado (1º). E a artista contará com uma companhia muito especial durante o trajeto no bloco: o cantor e compositor Luã Yvys, seu filho.

"Receber meu filho, Luã Yvys, no trio do Galo da Madrugada é um presente para o meu coração e para essa festa tão linda que é o Carnaval de Recife. Ser homenageada este ano já é uma emoção imensa, mas dividir esse momento com ele, cantando juntos no maior bloco do mundo, torna tudo ainda mais especial. A música sempre foi o nosso elo, nossa herança de amor e liberdade. Vai ser um encontro de gerações, de ritmos e de alma. Que o frevo nos leve e que essa folia seja inesquecível!"

Luã, que é filho de Elba com o também cantor e ator Maurício Mattar, se prepara para lançar seu novo álbum no primeiro semestre deste ano. Será a estreia dele no Galo da Madrugada, e a expectativa é grande.

“Cantar pela primeira vez no Galo da Madrugada é uma emoção gigante. Cresci vendo a força e a paixão da minha mãe pelo palco, pela música, pelo povo e agora vou sentir essa energia cantando ao lado dela no trio elétrico. É um momento de celebração, de legado e, acima de tudo, de amor”, afirma Luã Yvys.

Entre algumas músicas que mãe e filho cantarão juntos, estão "Táxi Lunar", "Beijando a Flora" , "Taj Mahal", "Descobridor dos Sete Mares", "Pescador de Ilusões", entre outras.

No final de janeiro, Luã lançou o single “Filha de Iemanjá”. A faixa irá irá integrar o álbum do artista, que conta com outras três faixas lançadas recentemente, "Onde For Me Leva", "Duvidei" e “Me Beija” (feat. com Mariana Volker).

