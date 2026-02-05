A- A+

CARNAVAL 2026 Do Litoral ao Agreste: Elba Ramalho faz de Pernambuco 'sua casa' no Carnaval Artista paraibana vai circular por locais diversos do estado, passando por Recife, Olinda, Agreste, Mata Norte e pelo Litoral

Que Elba Ramalho tem "chegança" em Pernambuco, não é novidade. Faz tempo que a artista paraibana assume, sem hesitar, uma relação afetuosa, pessoal e profissionalmente, com a "Terra dos Altos Coqueiros" e em períodos diversos, do Carnaval ao São João, e em outros festejos e shows de carreira.



E na Folia de Momo de 2026, Elba será tão somente pernambucana, com agenda intensa de shows, a partir desta sexta (6), no Cabo de Santo Agostinho, depois no Baile Municipal do Recife, Galo da Madrugada, além de apresentações em Goiana e em Bezerros, entre outras cidades, até encerrar no apogeu do Palco do Marco Zero, Bairro do Recife, na terça-feira de Carnaval.





Programação que, por si só, justifica a sua identidade como Cidadã Recifense e Pernambucana, títulos oficialmente concedidos em 2005.

“Eu sou muito amada em Pernambuco. Eu me sinto muito confortável. Primeiro fã clube foi em Caruaru, número maior de fãs que eu tenho é daqui (...) aprendi a fazer o Carnaval daqui fazendo”, contou Elba, em uma prosa com a Folha de Pernambuco no Carnaval de 2025, reforçando sua pernambucanidade com elogios do tipo, "O nome Recife é lindo e pernambucano é arretado".

Veja a agenda de Elba, em Pernambuco, no Carnaval 2026

Sexta-feira (6) - Cabo de Santo Agostinho

Sábado (7) - Baile Municipal do Recife

Domingo (8) - Casa Estação da Luz, em Olinda



Sexta-feira (13) - Goiana

Sábado (14) - Galo da Madrugada e Pesqueira

Domingo (15) - Bezerros e Bomba do Hemetério

Segunda (16) - Paudalho

Terça (17) - Chã de Alegria e Marco Zero



