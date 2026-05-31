A- A+

SÃO JOÃO 2026 Elba Ramalho é eternizada na Calçada da Fama do Forró em Caruaru Cantora cravou suas mãos no espaço, que celebra também outros nomes do ritmo

A cantora Elba Ramaho, veterana do forrobodó em Caruaru, foi celebrada neste sábado (30) na Calçada da Fama da cidade do Agreste, e teve suas mãos cravadas no espaço que também homenageia outros nomes do ritmo.



Agora eternizada no espaço, localizado no Museu do Forró - na antiga Estação Ferroviária - a cantora paraibana tratou com 'alegria e honra' o momento, falando sobre suas passagens reiteradas peloes festejos na cidade.

"Ter meu nome eternizado em uma cidade que respira cultura, tradição e que tem um papel tão importante na história da música nordestina é motivo de profunda gratidão.



Ao longo da minha trajetória, sempre encontrei em Caruaru o carinho de um povo acolhedor e apaixonado pelas nossas raízes", escreveu a artista em seu Instagram.

Além de Elba, Jorge de Altinho e Amazan terão suas mãos postas na calçada. O registro é uma forma de homenagear nomes potentes da cultura nordestina e que contribuem para manter viva a tradição do forró.



Onildo Almeida, Azulão e Joana Angélica já integram o rol de artistas celebrados na Calçada da Fama, criado em dezembro de 2025 por ocasião dos 113 anos do Rei do Baião, Luiz Gonzaga.



"Recebo esse reconhecimento com muita emoção e respeito, dedicando-o a todos que caminham comigo nessa estrada: minha família, minha equipe, meus amigos e, principalmente, ao público que sempre me acompanha e fortalece minha história", completou Elba.











Abertura do São João

Elba Ramalho foi uma das atrações da noite de abertura dos festejos juninos de Caruaru, neste sábado (30), com show no Pátio de Eventos - o principal da festa, que segue até o próximo dia 27 de junho com programação também em outros polos da cidade.



Além dela, Solange Almeida e Mari Fernandez subiram ao palco. Já a Orquestra de Pífanos e o Maestro Mozart Vieira abriram a noite de São João.

Para este domingo (31), o público vai assistir aos shows de Assum Preto, Cavaleiros do Forró, Mastruz com Leite, Limão Com Mel e Jonas Esticado.

Veja também