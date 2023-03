Elba Ramalho é tema de exposição em Carpina

A- A+

Os mais de 40 anos de carreira de Elba Ramalho são celebrados na exposição “Expo Elba”. Com abertura marcada para este sábado (4), a mostra fica em cartaz até o dia 17 de março, no Shopping Carpina, na Zona da Mata Norte.

A exposição propõe um mergulho na vida e na obra da cantora paraibana. O público terá acesso a figurinos, fotos, medalhas, ingressos, discografia, produção, discos, diplomas e certificados recebidos pela artista, que conquistou por duas vezes o Grammy.

O material fica exposto no espaço de eventos do centro de compras. As visitações podem ser feitas das 10h às 22h e, aos domingos, das 12h às 21h. A entrada é gratuita.



Serviço:

“Expo Elba

Deste sábado (4) até 17 de março

No Shopping Carpina (Rodovia PE-041, KM 02, Bairro Novo, Carpina)

Entrada gratuita



Veja também

Educação Márcia Angela Aguiar é empossada nova presidenta da Fundação Joaquim Nabuco