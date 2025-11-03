música
Elba Ramalho surge diferente, web aponta procedimentos e compara: 'Patrícia Poeta, é você?'
Elba Ramalho surgiu diferente em foto publicada nas redes neste sábado
Elba Ramalho surgiu diferente em foto publicada nas redes neste sábado (1). Muita gente apontou que a cantora pode ter passado por procedimentos estéticos.
Nas imagens, Elba aparece ao lado de Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro. "Elba você é uma estrela que ilumina a todos com a sua voz única e a sua fé gigante", escreveu Danilo na legenda da foto que postou com a cantora.
Leia também
• Eutanásia permitida no Uruguai: brasileiros poderão fazer o procedimento no país?
• 'Fox eyes': como é feito o procedimento estético que causou a morte do influenciador Junior Dutra
• Junior Dutra: quem era o influenciador que morreu aos 31 anos após procedimento estético?
Até a manhã desta segunda-feira (3), o registro já havia sido curtido mais de 14 mil vezes. "Essa é a Elba?", pergunta uma seguidora de Danilo nos comentários. "Ela está totalmente irreconhecível", disse outra. Muita gente comparou a cantora com a apresentadora Patrícia Poeta.