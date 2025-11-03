A- A+

música Elba Ramalho surge diferente, web aponta procedimentos e compara: 'Patrícia Poeta, é você?' Elba Ramalho surgiu diferente em foto publicada nas redes neste sábado

Elba Ramalho surgiu diferente em foto publicada nas redes neste sábado (1). Muita gente apontou que a cantora pode ter passado por procedimentos estéticos.

Nas imagens, Elba aparece ao lado de Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro. "Elba você é uma estrela que ilumina a todos com a sua voz única e a sua fé gigante", escreveu Danilo na legenda da foto que postou com a cantora.

Até a manhã desta segunda-feira (3), o registro já havia sido curtido mais de 14 mil vezes. "Essa é a Elba?", pergunta uma seguidora de Danilo nos comentários. "Ela está totalmente irreconhecível", disse outra. Muita gente comparou a cantora com a apresentadora Patrícia Poeta.

Veja também