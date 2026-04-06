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CINEMA

"Elden Ring": imagens vazadas nas redes sociais mostram possível set do filme baseado no game

Adaptação cinematográfica do jogo tem direção de Alex Garland

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Streamer registrou suposto cenário do filme "Elden Ring", na InglaterraStreamer registrou suposto cenário do filme "Elden Ring", na Inglaterra - Foto: Reprodução/TikTok (@throxtv )

A adaptação cinematográfica do jogo “Elden Ring” foi anunciada em maio de 2025 e, desde então, não ganhou muitas novas atualizações. Imagens que viralizaram nas redes sociais no último final de semana, no entanto, mostram um possível set do filme. 

Vídeos publicados pelo streamer Throxtv no TikTok revelam um cenário que lembra as ruínas de uma Igreja de Marika, elemento central para mitologia do game. Usuários reconheceram nas gravações a arquitetura presente no jogo e uma estátua da Rainha Marika, a Eterna.

O filme está nas mãos de Alex Garland, mesmo diretor de “Guerra Civil”, “Ex Machina” e “Aniquilação”. A A24 está produzindo o longa-metragem em parceria com a Bandai Namco, sem previsão de estreia. 
 

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A autenticidade dos vídeos não foi confirmada. É possível ver nos blocos de cenário que aparecem nas filmagens o logotipo da Hedgehog Construction, uma empresa de cenografia especializada em cenários para cinema e televisão, sediada em Egham, uma cidade em Surrey, na Inglaterra.

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