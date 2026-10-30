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SINGLE Elder Effe faz da insatisfação com o trabalho um rock de protesto em novo single Novo single do músico paraense aposta em guitarras mais densas e discurso político para denunciar a exploração nas relações profissionais; faixa antecipa quarto álbum solo, previsto para 2027

A rotina de quem precisa trabalhar para sobreviver, as desigualdades nas relações profissionais e os mecanismos de exploração do sistema capitalista alimentam a nova composição de Elder Effe.



Em “O Trabalho (Danifica o Homem)”, o músico paraense transforma inquietações sociais em uma faixa de rock marcada pela contundência das guitarras e por uma mensagem de enfrentamento.



Apresentada pelo próprio artista como um “rock-manifesto brasileiro”, a música inaugura um momento de maior densidade sonora e posicionamento político em sua produção solo.

Mais do que apontar os conflitos existentes no universo profissional, a composição procura estabelecer uma conexão com pessoas que vivenciam diferentes formas de opressão no ambiente de trabalho.

A intenção é fazer da música um espaço de identificação, acolhimento e contestação.

“Espero que, de alguma forma, a música consiga ser também um desabafo para quem está passando pela opressão no trabalho ou mesmo para quem se solidariza com a causa”, afirma Elder Effe.

A atmosfera da gravação dialoga com o rock alternativo, o punk e o grunge, tendo como referências nomes como Sonic Youth, Pixies e Titãs, sobretudo a sonoridade mais agressiva do disco “Titanomaquia”.

O resultado acompanha uma transformação que o artista vem imprimindo à carreira, com arranjos mais ásperos e intensos, mas sem abrir mão do apelo melódico.

Outro elemento importante nesse direcionamento foi a experiência acumulada na estrada em 2025. Na ocasião, Elder Effe participou de uma turnê pelo Brasil como responsável pela abertura de apresentações de Mudhoney, Danko Jones e Graveyard.

O contato com essas bandas e com a dinâmica dos shows fortaleceu seu interesse por composições capazes de produzir uma experiência coletiva de intensidade e descarga emocional.



No novo single, ele também assume, pela primeira vez, a responsabilidade pela mixagem.



O artista

Com mais de 20 anos de atividade, o músico chega à sua 88ª composição mantendo uma relação bastante abrangente com o próprio processo de criação.

Ao longo da trajetória, transitou por caminhos que vão do indie pop às baladas e às vertentes mais pesadas do rock.

Costuma participar de praticamente todas as etapas de seus trabalhos, incluindo composição, produção, interpretação, elaboração dos arranjos e criação das capas, em diálogo com os integrantes da banda e demais colaboradores.

A afirmação de sua identidade paraense também ocupa lugar central nessa etapa da carreira. Com a ampliação de sua projeção fora da região Norte, Elder Effe pretende contribuir para que a produção alternativa amazônica alcance novos públicos.

Para ele, a cultura musical do Pará não se limita às manifestações mais reconhecidas nacionalmente: expressões como carimbó, tecnomelody e guitarrada possuem a mesma importância histórica e artística que o rock produzido no estado.

Nesse panorama, destaca-se também a atuação de grupos de hardcore como os Delinquentes, que há décadas integram a cena local.

“O Trabalho (Danifica o Homem)” reúne, assim, duas dimensões que orientam o atual percurso do artista: a disposição para abordar questões sociais por meio da música e o interesse em projetar a diversidade cultural de sua terra de origem.

A faixa faz parte do caminho até o quarto álbum solo de Elder Effe, programado para chegar ao público no primeiro trimestre de 2027.

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