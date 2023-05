"Ele está melhorando", diz atriz amiga de Jamie Foxx

A- A+

Natasha Blasick, que trabalhou com Jamie Foxx, deu notícias sobre o estado de saúde dele e tranquilizou os fãs ao dizer que ele está melhorando.

Em entrevista ao "Enterteinment tonight", ela disse que apesar das notícias de que ele estaria mal, amigos que estão mais próximos do ator lhe disseram o contrário.

""Eu estava mandando uma mensagem para ele e ontem mesmo conversei com um amigo dele, que está realmente em contato com ele. Ele disse: 'Não, não, não, ele está se recuperando.' Então, só de ouvir que ele está melhorando me fez sentir muito melhor", disse Natasha. ""Estou apenas rezando. E minha amiga ontem me procurou e disse: 'Vamos rezar juntas.' É muito louco. Tudo o que temos neste mundo é nossa saúde. Nossa vida. É muito assustador."

Quem também disse que Foxx está cada vez melhor do "colapso absoluto" que teve num set de filmagem foi o ator Kevin Hart. Em entrevista ao podcast americano "Impaulsive", o artista afirmou que seu colega "está melhorando", mas sem especificar os problemas que ele enfrenta. Até agora, ninguém da família revelou a doença que Jamie vem tratando.

A imprensa americana afirma que o vencedor do Oscar por "Ray" (2004) teria sofrido um "colapso absoluto" após ser alvo de um golpe no set do filme inédito "Back in action" — do qual também é produtor —, que marcará a volta da atriz Cameron Diaz ao cinema após um hiato de nove anos.

Veja também

TELEVISÃO Aos 92 anos, Silvio Santos vai deixar a TV? Entenda