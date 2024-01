''Ele tava 'bolando' a estrategia de puxadinho contra camarote'', diz Bin Laden sobre Davi; confira

A- A+

Após a intensa madrugada desta quarta-feira (17) na casa do Big Brother Brasil, os participantes amanheceram com novas discussões e teorias. Desta vez, em conversa no jardim da casa, MC Bin Laden, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet tiveram como alvo de seus comentários o baiano Davi.



Eles questionaram a atitude do motorista de aplicativo de cozinhar um banquete para todos na xepa, pois, segundo Yasmin e Bin Laden, a boa ação teria sido conveniente para o baiano, que no dia estava na berlinda e poderia ser elimanado.



''Ele (Davi) poderia sair pelo comportamento dele por ter gastado toda a comida da xepa [...], o único dia que ele fez foi no dia que poderia ter sáido'', disse o funkeiro.



A modelo Yasmin Brunet disse que Davi não era tadinho e mandou Wanessa Camargo abrir os olhos em relação ao brother. Então, a cantora perguntou na conversa se Davi era uma boa pessoa, Bin Laden respondeu.''Não. Ele tava 'bolando' a estrategia de puxadinho contra camarote''.

Bizarro que mesmo Yasmin, wanessa e bin sabendo que o Nazin é o vilão eles preferem falar mal do Davi por coisas mínimas, estão incomodando com a comida ( ninguém pega pra fazer), comemoração dele e alegria dele ontem…. TIPO ?????????? #BBB24 pic.twitter.com/L7OhYcStJn — Flavs (@poIemizei) January 17, 2024

Wanessa perguntou pro Bin se o Davi era uma pessoa boa.



Bin: “Não. Porque ele tava bolando estrategia de Puxadinho contra Camarote.”



Yasmin: “Puxadinho contra Camarote?”



Lembrando que a estratégia era para proteger o puxadinho. #BBB24



pic.twitter.com/2PanUOKguN — Africanize (@africanize_) January 17, 2024

Quem é Bin pra jogar quem é bom ou mau? Eles deveriam se tocar que se Davi fosse tão ruim assim teria saído ontem. Elas estão presas nas impressões delas — Lara - mulher comum da Bahia (@Lara03187294) January 17, 2024

Que decepção o Bin essa manhã. Distorceu toda as atitudes do Davi com base numa fala dele no SEGUNDO DIA sobre o camarote. E essas duas perdidas que aceitam que tudo que falam pra ela, já caindo na pilha #BBB24pic.twitter.com/icD9AUWY2N — Comenta Reality (@comenta_bbb24) January 17, 2024





Veja também

BBB 24 Rodriguinho desabafa sobre a pressão do programa e revela "tática kamikase" no BBB 24