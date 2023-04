A- A+

Luto "Ele tinha pressa de viver", diz mãe de Arthur Singer, jovem cantor que morreu vítima de AVC Depois do sepultamento do filho, a professora Meire Adriane postou um vídeo nas suas redes sociais

Ex-participante do reality Canta Comigo Teen, da Record, o jovem Arthur Singer, de 13 anos, morreu na quinta-feira (6), vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). A informação foi revelada pela família, no perfil oficial dele no Instagram.

Depois do sepultamento do filho, a professora Meire Adriane postou um vídeo nas suas redes sociais, falando um pouco sobre o momento que está passando.

"Indo embora do sepultamento do meu filho, com o coração grato, mas também com muita tristeza. Nenhuma mãe gosta de deixar o seu filho em qualquer lugar que seja. Num cemitério então, menos ainda", lamentou.

Ela ainda agredeceu pelo apoio que tem recebido não só de amigos e familiares, mas também daqueles que acompanhavam a trajetória de Arthur.

"Tristeza, sim. Saudade, sim, mas também muita gratidão", comentou.

Meire ainda lembrou da pressa de viver que o filho tinha e das tantas realizações.

"O meu coração está grato porque o meu filho provou que ele foi uma criança espetacular. Ele conquistou. Ele fez acontecer. O Arthur foi precoce em tudo. Ele tinha pressa de viver. E ele viveu tudo aquilo que planejou", disse.

